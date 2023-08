„Lumea trebuie să înțeleagă că în ”Clanul” este vorba despre Pelicanu și Iulică. Tot timpul a fost. Dar nu au știut ei, o ardeau cu Tătuțu, cu gaborii. Nu. ”Clanul” este despre Pelicanu și Iulică, noi suntem adevăratul Clanul. Iulică este adjunctul, normal. Bine este un clan de doi nu e mare lucru. Dar, atenție, eu din când în când îi mai zic că am putea să ne numim și Peliclanulică”, a povestit Codin pentru Ego.

Codin Maticiuc spune că se bucură enorm că face parte din acest proiect: „Îmi place foarte mult. Este un produs foarte mișto și mă bucur foarte mult de el. Am văzut și acest nou trailer la ”Groapa” și mi se pare foarte interesant ce fac băieții și acolo.

Îmi place că se face ficțiune și Pro Tv-ul face foarte multe filme de ficțiune. Sunt și altele pe care le filmează cumva acum și pe care o să intre la grila cealaltă, din primăvară. E tare că se face asta în România”, a mai spus Codin.

Actorul și-a luat fiica pe platourile de filmare pentru a-i explica ce presupune această meserie. Smaranda a fost exrem de receptivă.

„I-am pus mici scene cu mine și fragmente din ”Miami Bici”, din Clanul. Adică am luat-o așa ca să-i mai explic. Dar a fost pe set la ”Clanul” de două ori până acum. În zilele în care am fost un pic mai liber, în care am mai puține vorbe, a venit cu mine.

A venit cu soția și eu i-am arătat pe acolo, i-am prezentat echipa, la machiaj, la rulote, să vadă, să înțeleagă. Anul acesta a jucat și ea în primul ei film. Gașca Zurli face un film și a fost în filmul lor. Totul e fost perfect. Ea e perfectă. Deci a jucat și ea în primul ei film. Fratele ei joacă în ”Miami Bici 1” și 2 acum, așa că și ea joacă în Gașca Zurli, așa că e nebunie cu noi”, a mai spus Codin.

