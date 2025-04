În vara anului 2005, Ioana Ginghină reușea să realizeze unul dintre cele mai îndrăznețe pictoriale pentru revista Playboy, surprinzând atât publicul, cât și lumea showbizului românesc. Actrița, cunoscută pentru rolul din telenovela „Numai iubirea”, a fost protagonista unui shooting incendiar, care a rămas în istoria revistei.

Dan Silviu Boerescu, redactorul-șef al Playboy România la acea vreme, a dezvăluit că negocierile cu Ioana Ginghină au fost cele mai scurte din istoria publicației: „Cu Ioana Ginghină, pe care o consider o fată extraordinară, am negociat cel mai puţin din istoria Playboy România: 5 minute!”. Actrița a acceptat rapid propunerea și a demonstrat o dezinvoltură rar întâlnită.

Ce a făcut Ioana Ginghină cu banii primiți pentru pictorialul Playboy

La două decenii de la acel moment, Ioana Ginghină a explicat ce a determinat-o să accepte provocarea. Se pare că libertatea sa de a poza nud a fost influențată de copilărie, când obișnuia să meargă la plajă la nudiști alături de tatăl său.

„Nu, dar oricum am discutat cu familia. Eu și datorită tatălui meu am pozat în Playboy, pentru că toată copilăria mea am făcut plajă la nudiști”, a mărturisit actrița într-un interviu pentru cancan.ro.

Pictorialul i-a adus o sumă considerabilă de bani, pe care i-a investit inteligent: „Mi-am luat mașină și am dat părinților mei o parte din bani”.

Ioana Ginghină a apărut topless în telenovele

Astăzi, la 20 ani distanță, Ioana Ginghină își amintește cu plăcere de acea perioadă și consideră că a fost o experiență care i-a adus notorietate și a contribuit la imaginea sa publică. Invitată în emisiunea „La Măruță”, actrița și-a adus aminte de perioada când a pozat nud pentru revista dedicată bărbaților. De asemenea, fosta soție a lui Alexandru Papadopol a povestit și despre scenele nud pe care le-a filmat pentru telenovele.

„Când jucam în seriale și atunci nu era cu 12 ani, acordul părinților, nu apăream și topless. Eu și cu Luciu… eram cele care apăreau și fără sutien. Erau alte vremuri, alt statut social. Așa era pe vremea aia”, și-a amintit actrița.

