Valentina Pelinel a ales ca astăzi să petreacă ziua în compania fetițelor ei, gemenele Indira și Rania, în vârstă de 4 ani. Cele trei au mers la Grădina Zoologică din Capitală, s-au pozat și au publicat imaginile pe contul de Instagram.

Valentina Pelinel a apelat la fertilizarea în vitro

În urmă cu ceva timp, soția lui Cristi Borcea a dezvăluit că a apelat la fertilizare in vitro pentru a rămâne însărcinată cu gemenele, Rania și Indira.

Valentina Pelinel spunea că își mai dorea copii, astfel că a apelat la medici pentru a o ajuta. Ea a preferat să facă fertilizare in vitro în România și a fost foarte mulțumită de toate serviciile.

„Da, o să spun pentru prima dată că am apelat la fertilizare. Restul speculaţiilor n-au o bază reală, ştiu că au existat multe scenarii atunci. Nu ştiu de ce, pentru mulţi, fertilizarea este un subiect tabu, pentru că aceasta este o cale de a ne împlini visul de a fi mame.

Sunt multe femei pentru care o sarcină naturală nu e posibilă şi aceasta este singura metodă, nu trebuie să ne ferim, ci trebuie să fim un exemplu şi să le dăm curaj celor care vor să aleagă calea asta. Noi ne doream foarte mult copii şi am apelat la fertilizare aici, în România. Am avut parte de multă discreţie şi de servicii ca-n străinătate”, a declarat ea pentru OK!Magazine.

