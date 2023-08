Pe Facebook, Irina Baianț a vorbit despre relația profesională pe care o are cu Tudor Chirilă și cum show-ul „Vocea României” i-a apropiat. „Ne-am cunoscut la Vocea României în 2014, când am cântat în finală alături de Tiberiu Albu și am câștigat!

Am rămas prieteni de-a lungul anilor, ne-am sfătuit în momente importante, am împărtășit bucurii profesionale și anul trecut am reușit să aducem trofeul din nou în echipă, invitată în finală de această dată alături Iulian Nunucă”, a povestit soprana, care acum s-a alăturat echipei lui Tudor Chirilă în show-ul de la Pro TV.

Irina Baianț: „Anul acesta, colaborarea cu Tudor Chirilă mi-a oferit scaunul de Vocal Coach”

Ea e vocal coach pentru membrii echipei lui. „Anul acesta, colaborarea cu Tudor Chirilă mi-a oferit scaunul de Vocal Coach pentru membrii echipei lui. Este o experiență superbă, emoționantă și cu ajutorul vostru câștigătoare și în acest sezon.

Mulțumesc, Tudor! Echipei Vocea României si mai ales vouă celor care ne veți urmări și susține din 8 septembrie, în fiecare vineri, de la ora 20:30 pe ProTV. Sezonul 11 – The Joy of Singing. Vocea României!”, a mai transmis în mediul online artista

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

Recomandări „Nu am aer”. Cum arată mesajele trimise de femeia moartă în maternitatea Botoșani. Publicate de fratele ei, au devenit simbolul campaniei pentru demiteri

Cum a fost momentul Irinei Baianț cu Iulian Nunucă la „Vocea României”

Iulian Nunucă a câștigat „Vocea României”, sezonul 10 și premiul în valoare de 100.000 de euro. Câștigătorul, cu ochii în lacrimi, a luat trofeul și a rostit câteva vorbe. „Nu mai am cuvinte. Abia mai pot să îl țin (n.r. trofeul), e mai greu decât mine”, a declarat Iulian Nunucă, vizibil emoționat.

Imediat, mama lui a urcat pe scenă și l-a îmbrățișat puternic. Lângă Iulian, pe scenă, s-a așezat și Tudor Chirilă, mândru de victoria concurentului său. Iulian Nunucă a avut câteva cuvinte și despre Andra Botez, concurenta antrenată de Irina Rimes, care a ieșit pe locul doi.

„Nu m-am așteptat vreodată să ajung aici cu profesoara mea. Andra a fost profesoara mea de canto o perioadă. Premiul asta valorează mult în inima mea, dar nu așa cum credeam. E mai important că amândoi am ajuns aici. Vă mulțumesc celor de acasă că m-ați votat. Multumesc, Tudor. Trăiți simplu și frumos”, a încheiat marele câștigător, cu ochii în lacrimi.

Recomandări Cealaltă față a accidentului mortal de la 2 Mai: Oamenii erau pe carosabil, dar pe unde să meargă? Pista de biciclete se termină, începe șoseaua morții

Născut într-o familie de cântăreți, cu tatăl și bunicul lăutari, Iulian a preluat talentul, însă l-a dus într-o cu totul altă zonă. „M-am regăsit în muzica pop, clasică, dar n-aș putea să spun că sunt diferit,”, a spus el la Pro TV. Deși inițial tatăl lui nu a fost de acord cu genul muzical pe care fiul său îl cântă, ulterior acesta l-a susținut și l-a încurajat, iar acum este foarte fericit pentru alegerea făcută de Iulian.

Când începe „Vocea României”, sezonul 11, la Pro TV

Timp de 10 sezoane, scena de la Vocea României a vibrat pentru telespectatori! Cele mai intense emoții ale concurenților și antrenorilor au fost trăite, de-a lungul timpului, în locul care a făcut ca vocile să fie auzite. Iar povestea continuă cu cel de-al 11-lea sezon. Antrenorii Tudor Chirilă, Irina Rimes, Horia & Theo și Smiley, alături de prezentatorul Pavel Bartoș, sunt pregătiți să trăiască bucuria muzicii, în fiecare vineri, din 8 septembrie, de la ora 20:30.

Urmărește ultimele

noutăți în format video

Playtech.ro Ce s-a ales de Dida Drăgan. Marea voce a României din Epoca de Aur a ajuns de nerecunoscut. Cum arată acum

Viva.ro Cum s-a îmbrăcat Daniela Crudu la botezul fiicei sale. Și Loredana Chivu a avut o apariție spectaculoasă

AVANTAJE.RO Imagini neașteptate cu Bianca Drăgușanu la piață. A mers să cumpere fructe și legume în cea mai mulată ținută

FANATIK.RO Filmul românesc interzis la 3 zile după lansare. Povestea lui a deranjat autoritățile

Știrileprotv.ro Șoferul de 19 ani care a ucis doi tineri la 2 Mai spune că regretă faptele. Ce încearcă acum părinții lui să facă

Observatornews.ro Prima reacţie a părinţilor tânărului care a provocat tragedia de la 2 Mai: "Nu încercăm să-l absolvim de rigorile legii"

Orangesport.ro Ponta, reacţie furibundă după ce a fost în Ghencea la FCSB - CFR: "A fost sechestrat de un bugetar care plângea la showuri TV"

Unica.ro Adevărul neștiut despre Marius Moise, controversatul concurent de la Insula Iubirii. Detalii neașteptate din trecutul tânărului fermier