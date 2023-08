Irinel Columbeanu s-a căsătorit în anul 2006 cu Monica Gabor, atunci când fosta lui soție avea doar 18 ani. Omul de afaceri a încercat să își mai refacă viața după divorț cu femei care erau mult mai tinere decât el. După despărțirea de mama fiicei sale, Irinel Columbeanu a avut o relație cu Oana Cojocaru, o fată cu 40 de ani mai tânără decât omul de afaceri.

Acum, pe una dintre rețelele de socializare, Irinel Columbeanu a postat o fotografie cu o tânără despre care mulți au crezut că este iubita lui. Acesta a ținut să precizeze că avea această poză salvată în telefon, însă nu este partenera lui. De asemenea, fostul soț al Monicăi Gabor a ținut să precizeze că este singur și că își dorește o iubită de 20 de ani, înaltă și cu părul lung.

„Da, am postat o fotografie pe Internet cu o fată frumoasă. Nu, nu este iubita mea! Am găsit acea poză în telefon și am publicat-o pe contul meu de Facebook. Îmi plac femeile frumoase, da, tot așa am rămas. Tinerele, de 20 de ani, înalte, cu părul lung. Normal, ce crezi, că îmi schimb gusturile de la o zi la alta?!

Momentan, sunt în continuare singur, dar încă mă mai caută fetele și eu le răspund, vorbesc cu ele, nu sunt de lemn. Mai exact, le răspund la mesaje și mă conversez cu ele, dar nimic mai mult”, a declarat, Irinel Columbeanu, pentru Click!.

Irinel Colubeamnu a revăzut-o pe fiica sa, Irina, după 5 ani

Irina Columbeanu este fiica lui Irinel Columbeanu și a Monicăi Gabor, iar adolescenta s-a mutat în anul 2018 în Statele Unite ale Americii alături de mama ei și Mr. Pink. De 5 ani, fostul milionar nu și-a mai văzut fata decât prin intermediul rețelelor de socializare.

Fostul soț al Monicăi Gabor a povestit la Antena Stars că întâlnirea cu fiica sa a avut loc în holul hotelului în care el a fost cazat în SUA. Irina Columbeanu are 16 ani și de curând a luat permisul de conducere.

„A avut loc în holul hotelului unde locuiesc. Am fost foarte impresionat să constat că a crescut foarte mult de când nu am mai văzut-o, sunt 5 ani de atunci. M-a impresionat faptul că a crescut atât în înălțime, cât și în înțelepciune. Așa mi s-a părut mie.”

Irinel Columbeanu a fost impresionat să vadă cât de mult a crescut fiica lui, dar și cât de înțeleaptă este. De asemenea, Irina și-a plimbat tatăl prin Statele Unite ale Americii, iar el a fost încântat să vadă cât de bine se descurcă aceasta la volan.

„Am fost foarte impresionat să merg cu ea la volan, ca să zic așa, adică ea fiind la volan și eu pe lângă ea. De asemenea, am apreciat faptul că ea conduce foarte bine. Eu i-am spus să nu conducă prea repede, să fie atentă și am observat că este ajutată de sistemele mașinii pe care o conduce. Am făcut multe drumuri alături de Irina și am observat că se descurcă foarte bine”, a declarat acesta.

