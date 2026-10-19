Cum s-a schimbat viața lui Jo după ce a apărut în serialul „Fără urmă” de la PRO TV: „Sunt foarte bună”

În urmă cu o săptămână, Jo, pe numele ei real Ioana Anuța, a apărut în serialul „Fără urmă”, difuzat de PRO TV în fiecare luni, de la ora 23.45, și în avans pe VOYO.

Absolventă a Facultății de Actorie, Ioana Anuța a dezvăluit pentru Libertatea cum arată această perioadă pentru ea, dar și cum i s-a schimbat viața de zi cu zi în ultimii ani.

„Cred că sunt într-o perioadă în care încerc să trăiesc puțin mai mult și în afara muncii. Mult timp am funcționat cu senzația că trebuie permanent să fac ceva, să construiesc ceva, să demonstrez ceva, să ajung la următorul lucru... Acum încerc să-mi las loc și pentru viață. Pentru oamenii mei, pentru călătorii, pentru iubire, pentru seri în care nu trebuie să produc nimic și nu trebuie să fiu nicăieri. Încă nu-mi iese perfect, evident. Sunt foarte bună la a-mi umple singură programul și după aia să mă plâng că n-am timp. Dar cred că am început să înțeleg că și liniștea face parte din viață, nu e doar pauza dintre două proiecte.

Cred că m-am mai liniștit. Sunt mult mai atentă la ce oameni las aproape de mine, la ce merită energia mea și la ce nu. În trecut aveam tendința să mă consum foarte tare, să vreau să repar tot, să explic tot, să fiu înțeleasă de toată lumea. Acum nu mai simt aceeași nevoie. Am devenit mai selectivă, mai împăcată cu mine și cred că și mai curajoasă în a spune: «Asta sunt»! Cu bune, cu rele, cu zile foarte solare și cu zile în care vreau doar să nu mă întrebe nimeni nimic... Și cred că e foarte sănătos să le accepți pe amândouă”, a spus Jo în exclusivitate pentru Libertatea.

După ce a apărut în serialul „Fără urmă” de la PRO TV, Ioana Anuța a lansat alături de Lazy Ed o nouă melodie, „Ce te-aș”, o colaborare care aduce în prim-plan chimia dintre cei doi artiști și genul acela de atracție care îți rămâne în minte mult după ce momentul a trecut.

Cu un titlu care lasă loc de interpretări și o poveste în care dorința spune mai mult decât cuvintele, piesa continuă universul muzical pe care cei doi l-au construit împreună.

„Ce te-aș” vine în continuarea super hitului „Mor după tine”, dar își conturează propria identitate și duce povestea într-o nouă direcție. Jo și Lazy Ed păstrează conexiunea care a atras publicul de la prima colaborare și o transformă într-un nou capitol, cu o energie fresh și o atitudine care le vine natural.

„«Ce te-aș» s-a născut chiar a doua zi după ce am scris «Mor după tine». Cred că eram într-o perioadă foarte bună de inspirație, pentru că ambele piese au venit foarte natural. Ne-am distrat super tare în studio, am râs mult, ne-am jucat cu ideile și totul s-a legat de la sine. E o piesă ritmată, jucăușă, puțin obraznică, exact cum îmi place mie. Are o energie diferită față de «Mor după tine» și abia aștept să văd cum o primește lumea. Sper să vă distrați și să vă iubiți pe ea”, a spus Jo.

Artista a fost completată și de Lazy Ed: „«Ce te-aș» este genul de piesă care începe cu dorință și se termină cum vreți voi. E despre iubire, atracție și chimia aia care nu prea ține cont de reguli. După «Mor după tine», eu și Jo am zis să mai încercăm o dată. Și, dacă tot ne-a ieșit atât de bine prima oară, de ce să ne oprim? Am revenit cu partea a doua… Să zicem că de data asta am lăsat imaginația să lucreze puțin mai mult”!