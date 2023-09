Larisa Drăgulescu a născut un băiețel perfect sănătos. A arătat prima poză cu bebelușul: „Bine ai venit pe lume, puiul nostru!”

După o așteptare de aproximativ nouă luni de zile, Larisa Drăgulescu a devenit pentru a treia oară mamă. Astăzi, ea a adus pe lume un băiețel perfect sănătos, căruia i-a dezvăluit și numele: Cezar Andrei. Pe Facebook, Larisa Drăgulescu a distribuit și prima poză cu bebelușul.

Pe patul de spital, ea apare cu băiețelul, pe care îl sărută pe obraz. „Bine ai venit pe lume, puiul nostru! Cezar Andrei”, a scris Larisa Drăgulescu în dreptul fotografiei cu băiețelul nou-născut.

Ieri, tot pe Facebook, Larisa Drăgulescu a postat o fotografie cu copiii ei din căsnicia cu Marian Drăgulescu. Apărea îmbrăcată într-o rochie vaporoasă. „Prima zi a ultimului an școlar! ?•2023-2024 ~ Clasa XII”, a scris ea.

Larisa Drăgulescu nu vrea să facă nuntă cu iubitul, tatăl copilului ei

În perioada 2006 și 2009, Larisa a fost căsătorită cu Marian Drăgulescu și au împreună doi copii, pe Beatrice, de 18 ani, și pe Richard, de 17 ani. Acum, împreună cu noul iubit, ea are un băiețel.

În februarie, la patru luni de la divorțul de Marian Bogdan, cel de-al doilea soț, Larisa Drăgulescu a recunoscut că are o nouă relație. Nu l-a arătat până acum pe partenerul ei, însă a spus că lucrează în domeniul IT. Acum ceva vreme ea a spus cum bărbatul a cucerit-o și cum au luat decizia de a face un copil împreună.

„M-a cucerit cu felul său de a fi. E un om normal, absolut normal și necunoscut, care m-a acceptat așa cum sunt, cu trecutul meu și cu cei doi copii pe care-i am deja. Am ales să fim împreună doar după ce mi-am dat seama că are intenții serioase. Și așa a apărut acest al treilea copil din viața mea”, a zis pentru Playtech Larisa Drăgulescu, care nu vrea să mai audă de căsătorie.

„Nu vom face nuntă. Nu văd rostul unor hârtii, fie ele și oficiale! Am mai trecut prin asta și am ajuns la concluzia că uneori hârtia aceea nu te ajută cu mare lucru! Mai importante mi se par alte lucruri, în familia unor oameni, cum ar fi înțelegerea și susținerea reciprocă!”.

Beatrice și Richard, copiii ei din căsnicia cu Marian Drăgulescu, au primit bine vestea că familia lor se mărește, că vor avea un frățior. „Beatrice a fost cu mult mai atentă la acest lucru. S-a trezit în ea un sentiment matern, care mă bucură, și s-a oferit deja să mă ajute, când va fi nevoie. Richard, în schimb, nu s-a arătat prea afectat. Nici fotbal nu știu dacă vor juca împreună, ca băieții, dată fiind totuși diferența mare de vârstă care există între ei. Dar vom vedea ce surprize ne aduce viața!”, a mai zis ea.

