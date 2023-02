Pavel Bartoș, 48 de ani, este cunoscut de pe scena de teatru, dar și ca prezentator al emisiunii „Românii au talent”, la Pro TV, însă a revenit de curând în lumea filmului cu pelicula „Ramon”.

Invitat în cadrul podcastului „Fain și simplu” al lui Mihai Morar, actorul a dezvăluit diverse detalii din viața personală, mai puțin cunoscute publicului, dar și cum a interacționat cu artiști mari ai României.

„La masa lui stătea doar cine voia el”

Pe Litoral, în anii studenției, a participat la „Gala tânărului actor”. La prezidiu, printre alții, legendarul Ștefan Iordache (1941-2008). Pavel Bartoș a avut o surpriză uriașă. Tocmai când era supărat că a ratat marele premiu.

„Nu era nimeni la masa lui. Un ospătar mi-a zis că mă cheamă maestrul, la masa lui. «Ești amărât, ăăă?», m-a întrebat. «Pentru bani?», a continuat. «Banii îi faci! Ce bei? O tărie… Aaa, bine». Am vorbit destul de mult, nu prea eram atent. «Fii atent! Și eu am crezut că premiile îți dau, îți fac. Dacă vei fi bun, te vor lua regizorii, dacă nu, nu te vor lua, oricâte premii vei lua», mi-a mai zis. Am mai băut o tărie, apoi a concluzionat: «Mă, tu trebuie să reții că ești foarte talentat!». Apoi, am plecat. Când am venit lângă ceilalți actori: «Băi, te-a chemat Iordache la masă!». Am realizat că am câștigat ultramarele premiu! La masa lui stătea doar cine voia el. Mi-am dat seama că m-a înțeles pe deplin. Ulterior, nu l-am mai întâlnit niciodată față în față, ci doar în spectacole. A fost o lecție de viață, pe care o realizezi după, nu atunci, pe loc”, a mărturisit Pavel Bartoș.

Recomandări Corespondență din Turcia. Cum au scăpat cu viață toți locuitorii unui oraș din provincia Hatay, grav afectată de cutremure. „Ne-a zgâlţâit, dar nicio clădire n-a căzut!”

Ștefan Iordache a fost unul dintre cei mai mari actori români de teatru, film și televiziune. A jucat în teatrul românesc vreme de 49 de ani, interpretând memorabil mari roluri ca Hamlet sau Richard al III-lea. Ultimul său rol a fost Prințul Potemkin, în piesa Ecaterina cea Mare, pusă în scenă, în 2008, la Teatrul Național București.

Cămăși fără număr

Pavel Bartoș mărturisește că și-a pierdut tatăl când avea 16 ani și a trebuit să preia statutul de „bărbatul familiei”. Nu blamează pe nimeni pentru greutățile peste care a fost obligat să treacă de la o vârstă fragedă, își păstrează aceeași figură solară.

„Noaptea lucram la non-stop, ziua mergeam la facultate. Am fost salahor, am vândut mărțișoare la Cluj, am fost ospătar, am lucrat și într-un chioșc. În două cămăși am făcut tot liceul! Acum, după atâția ani, am foarte multe cămăși! Soția mă întreabă: «Ce faci cu ele?!». Am multe cu etichete. Chiar dacă mai dau din ele… Am «nșpe» mii de cămăși, dar tot două folosesc”, a povestit artistul.

Nu poate uita un articol vestimentar „memorabil” pentru anii în care era adolescent: „Mi-am luat niște adidași Puma second-hand, după ce altul i-a purtat un an întreg. Dar eram atât de mândru! Și-i vopseam apoi, când se uzau”.

Recomandări REPORTAJ. Visul de renaștere într-un sat depopulat din Alba, unde se va ridica un complex balnear: „De 50 de ani n-au mai fost aici. Acuma, c-o văzut că se reabilitează, îşi caută locurile”

„Dă vina pe tine!”

Lecții de viață învață zi de zi. Începând de la cea preluată de la cel ce i-a dat viață: „De la tata am învățat: înainte de a da vina pe alții, dă vina pe tine! Chiar dacă din start pare mai simplu și-ți vine să dai vina pe alții”.

O influență mare asupra lui o are și coechipierul de pe platou, de la „Românii au talent”. „Pe Smiley – este o mare lecție pentru mine! – nu l-am auzit niciodată vorbind de rău pe cineva. Își face mai simplă viața. «Poate n-a fost ziua lui azi», spune când mai suntem cârcotași și zicem de ăla că nu e bun, de ălălalt că nu e bun”.

GSP.RO "Dacă ești străin, consideră că vii să le iei banii și serviciul!". Un olandez mutat la Arad este uimit de ce a găsit în țara noastră, ce spune despre români

Urmărește-ne pe Google News

Playtech.ro Ileana Sărăroiu, îngropată de vie, acum 44 de ani! Gheorghe Turda, dezvăluiri despre zvonurile înfricoșătoare din cimitir

Viva.ro O recunoști? Azi e una dintre cele mai cunoscute femei din România, dar puțini știu că a fost iubita lui Florin Călinescu în tinerețe

Observatornews.ro Povestea lui Bogdan Toma, "bărbatul cu cască roşie" devenit simbol al salvatorilor români din Turcia. Răsplată infinită pentru misiunea care a sfidat moartea

Știrileprotv.ro Una din cele mai periculoase străzi din Anglia, descrisă de localnici: bețivi, drogați, prostituate ieftine și tâlhari

FANATIK.RO Singurul cuvânt din limba română care începe şi se termină cu litera „H”. Tu ai auzit de el?

Orangesport.ro Ce se întâmplă în camerele de la etaj la palatul lui Becali. Dragomir, şocat când a descoperit: ”Dacă mint cu ceva, să-mi faceţi ce vreţi”

HOROSCOP Horoscop 12 februarie 2023. Gemenii trebuie să se gândească la multe probleme pe care le au, ca să le poată găsi soluții viabile

PUBLICITATE Când să mergi cu cei mici la doctor și ce analize recomandă medicii în funcție de vârstă