I-am întâlnit pe cei patru actori la subsolul TNB, în sala de balet, unde s-au reunit să pregătească un spectacol la care se va râde mult. Este vorba despre două cupluri care sunt puse în diverse situații de viață și despre cum reușesc să le rezolve. ”Sunt extrem de plăcut surprinsă pentru că vă aflați aici, într-o sală de repetiții, unde se naște, se construiește un spectacol cu bune, cu rele, cu adaptarea mișcării, cu căutări”, ne-a întâmpinat marea actriță Maia Morgenstern.

Maia Morgenstern la repetițiile spectacolului „Azi nu! Poate mâine!”

Sunt patru actori din generații diferite, care lucrează, reușind să dea autenticitate incredibilă piesei. ”Îl avem pe autor în sală, pe Andreas Petrescu. Este un actor excelent, cu foarte mult umor, un om extrem de deschis, de relaxat, cu bucuria de a crea un spectacol, o comedie românească cu un text ultracontemporan”, l-a caracterizat actrița.

Maia Morgenstern: „Sunt oameni în care am încredere deplină!”

S-a alăturat proiectului și pentru că i-a plăcut distribuția, acesta fiind un criteriu important. ”Vorbim despre o comedie adresată publicului larg, în care poate multe cupluri se vor găsi, regăsi, își vor aminti cu bune, cu rele, cu derapaje, cu lipsă de înțelepciune, cu ascunzișuri, cu speranțe, cu nădejdi, cu reveniri. Noi sperăm într-un dialog inteligent, alert, spumos, cu multe trimiteri la clișeele gândirii noastre, la stereotipiile gândirii noastre. Încercăm să recreăm o situație de viață, puteți să îi spuneți banală, tipică sau atipică, controversată cu siguranță. Doamna Tania Popa, domnul Marius Bodochi sunt oameni în care am încredere deplină, pentru că i-am văzut în primul rând, sunt un spectactor fidel, însetat, văd cât de mult pot spectacole de diverse forme”, a declarat, pentru Libertatea, Maia Morgenstern.

Andreas Petrescu: „Am scris ideile ca să râdă și alții”

Andreas Petrescu are dublu rol în acest proiect: a scris textul, dar interpretează și un personaj. „Era o seară când m-am așezat lângă canapea, ai mei se culcaseră. Am avut nevoie să scriu ceva. Ai nevoie să scrii ca să te eliberezi. Nu poți să dormi, îți vin niște idei, râzi prin somn, te așezi, le scrii ca să râdă și alții”, ne-a povestit el.

Textul lui a ajuns la impresarul Gabi Popescu, care l-a dat unor actori și regizori importanți, după care i-a spus lui Andreas: ”Ce ar fi dacă Marius Bodochi, Maia Morgenstern ar juca în piesa asta?”. ”Sunt fericit că joacă oamenii ăștia în piesele mele! Teatrul Național! Ce să vreau mai mult? E găzduit, dar contează? E Teatrul Național! Repetăm aici, Jucăm la Sala Mare. Când parchez mașina în parcarea Teatrului Național, sunt așa de fericit , pentru că să te urci pe scena Teatrului Național în privat sau că ești angajat, nu contează, unde au fost cei mai mari actori din țara asta, au călcat acolo, au respirat acolo, le-a fost rău, le-a fost bine, s-au chinuit pe scena aia și tu să calci pământul lor? Pentru mine, actorii mari au fost Dumnezei mai mici”, a declarat, pentru Libertatea, Andreas Petrescu. El formează în spectacol un cuplu cu Tania Popa, actriță consacrată, de care îl leagă o veche amiciție.

Tania Popa: „Contează ce parteneri ai pe scenă!”

Experiența, talentul și profesionalismul reprezintă cartea de vizită a actriței Tania Popa. „Cum am fost cooptată? Știi că de la un nivel încolo, după ce trec anii și ai ajuns unde ți-ai dorit, e foarte simplu să fii cooptată într-un proiect. Teoretic, ești la nivel cu ceilalți și atunci e o chestie prietenească, să zic așa. Mă rog, în cazul meu, acum am și o colaborare mai strânsă cu mai multe proiecte cu Andreas, care a scris textul, și, de ce să zic, a fost și dorința producătorului spectacolului să mă aibă în distribuție. Evident că știam ce parteneri de scenă voi avea, nu am putut decât să mă bucur foarte tare, pentru că chiar contează ce parteneri ai pe scenă. Poate să fie textul foarte bun, poate să fie regizorul foarte bun, poate să fie totul foarte bine, dar dacă nu ai partenerii care trebuie lângă tine e mai greuț”, a declarat, pentru Libertatea, Tania Popa.

Tania Popa și Andreas Petrescu la repetiții

Actrița îl cunoaște pe Andreas Petrescu de mulți ani, dar nu a lucrat cu el până de curând. Cu Marius Bodochi a lucrat de când ea a debutat pe scena Teatrului Național. Cu Maia Morgenstern a jucat în ultimul spectacol cu Radu Beligan. ”Sunt toți trei parteneri extraordinari de scenă, sunt foarte generoși, foarte ușor decurg lucrurile, pentru că noi am galopat un pic la acest proiect, pentru că suntem toți foarte ocupați și atunci efectiv ne strecuram printre programele noastre încărcate. Dar a fost extrem de simplu, pentru că toți avem cred că o chimie așa între noi, pentru că lucrurile funcționează foarte ușor. Sunt convinsă că după câteva spectacole, când o să ne treacă așa stresul de început, ne vom distra la fel de mult ca și publicul din sală, pentru că este un spectacol la care lumea chiar se va distra”, a adăugat Tania Popa.

Marius Bodochi: „Joc cu oameni minunați”

Maia Morgenstern și Marius Bodochi formează celălalt cuplu în spectacolul „Azi nu! Poate mâine!”

Marius Bodochi este la prima colaborare cu Andreas Petrescu. I-a plăcut tema, l-au încântat colegii și a trecut la treabă. ”Joc cu oameni minunați. Mă înțeleg tare bine cu Maia Morgenstern, avem mai multe spectacole împreună, o iubesc pe asta mică, pe Tania Popa, cu care nu am mai jucat de mult timp, iar tânărul Andreas Petrescu este un băiat tare deștept și mă bucur că ne-am întâlnit în proiectul acesta, e un băiat inteligent și inteligența nu o găsești la tot pasul”, a declarat, pentru Libertatea, Marius Bodochi.

