Mama lui Cătălin Botezatu a răbufnit la adresa Biancăi Drăgușanu, care putea să îi fie noră. „Doar cu Tania Budi ea a fost de acord”

De-a lungul anilor, Cătălin Botezatu a avut mai multe relații cu femei celebre, însă singura pe care mama lui a acceptat-o a fost Tania Budi. Despre Bianca Drăgușanu nu a avut o părere bună, nici despre Vanda Vlasov, nici despre Bianca Brad.

Cătălin Botezatu despre Tania Budi: „Acum arată superb, dar când am cunoscut-o arăta ca un înger!”

„Eu cu ea am vrut să mă însor! Mama mi-a spus tot timpul și îmi spunea și acum: „Femeia pe care tu trebuia să o iei de soție și care ți-ar fi făcut cei frumoși copii era Tania Budi!”. De altfel, cu ea a fost de acord, pe celelalte le-a urât! Asta este mama! Dar nu am cum să cert un înger! Și acum arată superb, dar când am cunoscut-o arăta ca un înger!

Avea niște ochi superbi, care și acum sunt la fel, avea un păr superb, un timbru vocal superb, vorbea și vorbește calm. Este o femeie care nu are vârstă și pe care o iubești de la început până la sfârșit! Suntem prea bătrâni pentru asta și cred că amândoi vrem independență și vrem libertate! (n.r. ca să se căsătorească acum)”, a povestit creatorul de modă.

Când a venit vorba despre Bianca Drăgușanu, el a avut numai cuvinte bune la adresa ei și nu exclude posibilitatea unei colaborări, ar chema-o să defileze pentru el.

„Da, dacă ea și-ar dori, da. Dacă mă sună mâine și zice: «Vreau și eu în prezentare la mine!», îi zic: “Da, feti, vino în prezentare, vino la tata!”.”, a încheiat designerul.

Despre Cătălin Botezatu

Și-a început cariera în modă în anul 1984 ca manechin al casei de modă Venus, condusă de Zina Dumitrescu. În anul următor, a primit, la Frankfurt, titlul de cel mai bun manechin al anului în Europa. A urmat cursurile Institutului European de Modă din Milano, unde l-a avut ca profesor pe celebrul Gianni Versace, care și-a lăsat amprenta pe multe din viitoarele sale creații.

Creatorul italian l-a ales să lucreze timp de șase luni în celebrele Ateliere Versace de la Milano. La scurt timp după reîntoarcerea în țară, Cătălin Botezatu a devenit director de stil al casei de modă Europa din București, după care și-a înființat propria casă de modă, Delphi.

În anul 2000, în Egipt, a devenit primul creator de modă din lume care a obținut permisiunea de a face un shooting în perimetrul site-urilor antice pentru colecția Egyption, fapt considerat fără precedent în lumea modei. În același an, piesele din Egyption captează atenția publicului în cadrul a două memorabile prezentări de modă la Cairo și Luxor.

În octombrie 2007, a devenit primul creator de modă care a realizat o prezentare de lenjerie în timpul unei curse aeriene, la altitudinea de 10.000 de metri, pe ruta București-Paris. La Paris, designerul român a susținut o paradă a modei în cadrul evenimentului „Heritage Mode et culture – Paris 2007”, organizat la Ambasada României, sub înaltul patronaj al Ministerului Afacerilor Externe.

PUBLICITATE

