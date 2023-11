„America Express”, sezonul 6, care e difuzat acum la Antena 1, a pornit în Columbia și va continua în Ecuador și Argentina. Echipele trec prin probe cu adevărat dificile, care le pun la încercare răbdarea, dar și abilitățile.

Cornelia Rednic: „Le-am zis să ne lase aici, pe plaiurile românești”

Printre concurenții de anul acesta puteau fi și Cornelia și Lupu Rednic. Pentru Impact, ei au dezvăluit că au primit propunerea, însă au refuzat. Au dat de înțeles că acest tip de show nu e pentru ei. „Noi doi suntem foarte diferiți, dar ne completăm, ne tolerăm, ne înțelegem.

Avem răbdare unul cu celălalt și asta este. Ne-au sunat pentru America Express, dar nu sunt dispusă. Au fost simpatici, ne-au întrebat dacă vrem să ne testăm limitele și le-am zis să ne lase aici, pe plaiurile românești.”, a spus Cornelia Rednic.

Cornelia și Lupu Rednic fac mii de euro din reclame

Pe lângă muzică, Cornelia și Lupu Rednic mai au un venit. Cei doi fac bani din campanii publicitare și pare că le merge de minune. Aceștia nu colaborează cu oricine și recomandă doar produse în care ei au încredere. Lupu Rednic spune că preferă să promoveze doar produse alimentare.

„Acum facem reclamă la un celebru lanț de magazine, dar am mai fost în reclame, pentru o firmă de pateu, din Satu Mare, dar și la un celebru vin românesc. Facem doar la produse alimentare. Am refuzat să facem reclamă la alifii, la medicamente sau la ceaiuri, de tot felul, fiindcă nu știm despre ce este vorba, nu avem studii medicale, așa că nu le putem recomanda oamenilor.

Eu am o vorbă înțeleaptă: «De ce să mă bag, dacă nu sunt scafandru?». Păi, știți bancul: «Dacă un scafandru s-ar arunca cu fața în apă și-ar sparge capul, căci ar cădea în barcă!»”, a declarat artistul pentru impact.ro.

Dezvăluirile făcute de Cornelia și Lupu Rednic după 30 de ani de căsătorie

Cornelia și Lupu Rednic dezvăluie că se iubesc la fel ca în prima zi de relație. Cântăreața a mărturisit cum reușește să mențină armonia în relația de cuplu. „Uneori e ușor, alteori e greu. Cheia este respectul, cât ești tu de dispus să îl înțelegi și tolerezi pe celălalt, pentru că vrem, nu vrem, suntem foarte diferiți cu toții și nu trebuie să avem tot timpul dreptate, un cuvânt”, a explicat artista, conform wowbiz.ro.

„Egoul foarte mare nu își are locul într-un cuplu, nici într-o relație de prietenie nu își are locul. E important să știi să ierți, să îți dorești să fii acolo, pentru că e foarte simplu să nu fii și e foarte greu să fii. Nu e ușor.

O căsnicie e ca o școală de viață, pentru că te învață multe lucruri, treci prin foarte multe. Dacă vrei să faci ceva și pleci de jos, cum am plecat noi, nu am avut moșteniri, nu suntem din oameni săraci, dar nu am fost nici de bogați și atunci a trebuit să muncim pentru tot ce am făcut”.