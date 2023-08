De ani buni, Nicoleta Luciu locuiește la Miercuerea Ciuc împreună cu soțul ei și cei patru copii. Iuliana Luciu stă în continuare în București, unde are o mulțime de proiecte și un program foarte aglomerat.

Surorile Luciu au o relație foarte frumoasă și vorbesc în fiecare zi la telefon. Deși distanța este destul de mare, ele reușesc să păstreze legătura ca atunci când locuiau amândouă în București.

„Avem o relație foarte bună, vorbim zilnic. Ne vedem mai rar pentru că ea stă la Miercurea Ciuc, eu am proiecte în București și gig-uri ca Lucille în țară, dar și în străinătate”, a declarat Iuliana Luciu pentru cancan.ro.

Din păcate, vedeta nu își poate vedea nepoții atât de mult pe cât își dorește, însă reușește să vorbească cu aceștia la telefon. „Petrec timp cu nepoții când reușesc să ajung în Miercurea Ciuc, dar cel mai mult vorbesc cu ei pe video call.”

Bruneta spune că cele mai mari dezamăgiri i-au fost provocate de prieteni, iar pe plan profesional a avut parte numai de realizări. Iuliana Luciu se consideră o norocoasă, pentru că familia a susținut-o în cariera sa.

„Am avut multe împliniri de-a lungul vieții, printre care se numără faptul că am avut ocazia să joc în filme alături de marii actori ai României, să fiu implicată în multe proiecte de succes, cum ar fi Asia Express sau Prețul cel bun, pentru care filmez în prezent și lista poate continua. Se spune că dacă ai așteptări o să ai și dezamăgiri, am înțeles sensul pe măsură ce m-am maturizat. Cele mai multe dezamăgiri au fost din partea persoanelor pe care le-am considerat prieteni.”

Cu ce se ocupă Iuliana Luciu în prezent

Pe lângă proiectele în televiziune, Iuliana Luciu a reușit să ducă pasiunea pentru muzică la un alt nivel. Vedeta este acum DJ și se bucură de succes chiar și pe plan internațional.

„Pasiunea pentru muzică a fost de mică. Iubesc muzica și provocările. Am văzut câte emoții se transmit prin muzică și am vrut să primesc energia frumoasă a oamenilor care se distrează și să le transmit și eu din energia mea. Așa a luat naștere Lucille. Am început să fac cursuri de dj-ing, am învățat totul de la zero, ce face fiecare buton de pe player și mixer. Așa am descoperit cât de mult îmi place să mixez. Am luat aceste cursuri în serios pentru că sunt profesionistă din fire. Cu toate că sunt la început, am avut plăcerea să călătoresc ca DJ, să întâlnesc public din toate părțile lumii și să văd cum se bucură de muzica mea și că se distrează pe ea, exact ce mi-am dorit, dar și să intru în contact cu industria muzicii electronice, să întâlnesc artiști și DJ, precum și să lucrez cu diverși producători din România, dar și din străinătate”, a declarat sora Nicoletei Luciu pentru sursa mai sus-menționată.

