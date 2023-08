De o bună perioadă, Viorel Lis e dependent de soția Oana. El nu se mai poate deplasa singur, așa că ea e cea care îl ajută, care are grijă tot timpul de el. Vedeta nu a mai putut merge nici la muncă, la cabinetul unde oferea consiliere, deoarece trebuie să fie mereu acasă.

Oana Lis: „Viorel nu mai merge la emisiuni, nu are voie să fie stresat cu nimic”

Oana și Viorel Lis au refuzat chiar și propunerile de a apărea pe micul ecran din cauza stării lui de sănătate și nici nu mai merg în vacanțe. „Ne bucurăm de fiecare zi, nu plecăm nicăieri. Ne bucurăm unul de altul, așa cum suntem. Viorel nu mai merge la emisiuni, nu are voie să fie stresat cu nimic. Eu îl protejez. A mai fost invitat la emisiuni, dar nu mai poate să meargă.

Vreau ca lumea să îl știe pe Viorel așa cum era. În rest, mulțumim că vă gândiți la noi! Încerc să îl protejez. Când îți asumi o situație, aia e. Nu mă plâng pentru asta! Singurii oameni care vin să ne viziteze sunt cei de la ambulanță, de la salvare. Asta e viața, este ceva normal”, a declarat Oana Lis, care nu mai poate merge nici singură în vacanțe.

Stă alături de soțul ei, are grijă de el, dar câteodată mai iese la restaurante cu prietenele, mai merge și la petreceri sau la piscine. „Nu pot să plec în vacanțe, pentru că stau acasă cu Viorel.

Nu înseamnă că am o viață urâtă. Oricum, mai ies cu fetele, mai merg pe la piscină, la o petrecere. E o perioadă pentru toată lumea… Mi-am asumat. Nu am nicio problemă cu asta. Vine o vreme când vrei să trăiești pentru tine, nu pentru alții”, a mai spus Oana Lis pentru Playtech.

Oana Lis are probleme financiare și a început să vândă obiecte din casă

Pe rețelele de socializare, Oana Lis i-a întrebat pe cei care o urmăresc ce ar cumpăra de la ea sau de la Viorel, pentru că are nevoie de bani și vrea să pună la vânzare diverse obiecte. Aceasta are grijă singură de fostul edil al Capitalei, care are mai multe probleme de sănătate și care s-au agravat în ultima perioadă.

„Aș vrea să vând ceva de la Viorel sau de la mine ca să fac rost de bani pentru ceva ce îmi trebuie. Ce ați cumpăra de la noi, ceva personal? Aștept idei”, a scris Oana Lis pe Facebook.

În urma acestui mesaj, mai multe comentarii răutăcioase au început să apară la adresa acesteia, iar mulți au spus că a ajuns să „cerșească” pe internet. „Adică unora nu le este jenă să ceară bani la tot mapamondul pentru război și mie să-mi fie pentru că vreau să fac rost de bani pentru un om cu boli cronice, un om bun și drag, de care mă ocup singură 24/24?!

Fiecare are valorile lui umane după care se ghidează!”, le-a răspuns Oana Lis.

