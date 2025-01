La ceva timp după divorțul de Bogdan Olaru, Ramona a început o relație cu Cătălin Cazacu. Deși a fost cerută în căsătorie de acesta, evenimentul nu a mai avut loc, cei doi despărțindu-se.

Cu ceva timp înainte de a intra în televiziune, Ramona Olaru a trecut printr-un divorț. Până acum, vedeta Antena 1 nu a dat detalii despre motivele care au dus la despărțire, însă a recunoscut acum că vârsta și lipsa de experiență și-a spus cuvântul.

„Am fost într-o relație de căsătorie, doar logodiți la cununia civilă, doar așa. Cred că a fost dintr-o nevoie de a fi sigură că am ceva sigur și de acum încolo viața mea va fi aranjată și frumoasă, cu omul meu, cu familia mea. A fost foarte ok, nu am avut probleme majore în acea căsătorie, absolut deloc, din contră, cred că a fost cel mai ok bărbat din viața mea. (…)

Ce nu a fost ok a fost faptul că ne-am căsătorit prea de tineri și am început să evoluăm total diferit, fiecare într-un alt domeniu, unul ziua, unul noaptea. Nu mai aveam conexiune deloc, nu ne mai întâlneam, nu mai vorbeam, până lucrurile s-au răcit”, a mărturisit Ramona Olaru, în emisiunea Viața fără filtru, potrivit Cancan.

Ramona Olaru, nevoită să facă un credit la bancă pentru a-și cumpăra apartamentul

La sfârșitul anului trecut, Ramona Olaru a dezvăluit că și-a făcut credit pentru a-și cumpăra apartamentul în care s-a mutat înainte de sărbătorile de Crăciun.

