„Ne pregătim din februarie pentru această zi. Atunci am înscris-o pe Namiko în prima ei tabără și vorba a rămas vorbă. Iar dimineață a plecat cu trenul într-o super aventură, distracție și declarație de independență… înainte să fi împlinit vârsta de 5 ani. Când am intrat în gară simțeam cum mă sufoc de emoții. Dar nu am zis nimic. Și a zis ea.

«Să știți că atunci când îi văd pe colegii mei eu o să vreau să stau cu ei, nu cu voi. Că am și eu niște colegi. Iar astăzi aleg echipa copiilor».

M-am bucurat că ea nu-mi împărtășește anxietatea de separare. Ba chiar a plecat în pasul ștrengarului. Apoi am urcat împreună în tren. Părinți și copii, justificat. Părinții cărau bagajul.

Fiecare copil are un troller din ăla mic, cel mai mic posibil, bagajul de mână din avion, cu tot cu 4 roți. Însă bagajul a fost azi adus pe brațe de câte doi părinți de căciulă, care au împărțit povara celor 8 kg. :))) Doar-doar să vadă toți unde se așază copilul, să mai câștige câteva secunde cu el/ea.

Recomandări Starea poliției române: Un ofițer a fost retrogradat la Poliția Animalelor după ce și-a reclamat șeful că merge cu mașina de serviciu la casa de vacanță

Am făcut 3 poze de atmosferă și am coborât. Peronul plin de părinți, toți pregătiți să fluturăm batistele la plecare. De fapt, nu chiar toți, una dintre mămici a uitat chiar să coboare la timp și a oprit trenul pentru a sări din mers (nu e un fel de a spune, vezi și în video). :)

Șiii… au plecat. Și eu am mai plâns puțin. Întâi pe furiș, apoi la vedere, că și restul mămicilor sunt la fel de emotive. Hai cu Doamne ajută!”, a scris Andreea Ibacka pe contul de Instagram.

Urmărește ultimele

noutăți în format video

Playtech.ro Detalii de ultimă oră despre starea de sănătate a lui Țânțâreanu! Ce se întâmplă cu averea lui

Viva.ro Ce secrete ascunde familia șoferului care a ucis doi tineri la 2 Mai. Cu ce se ocupă, de fapt, părinții. Sunt putred de bogați

AVANTAJE.RO Reacția Alexandrei Dinu după ce s-a scris că Bobby Păunescu ar fi filmat-o în timp ce dormea, în vila lui din Positano

FANATIK.RO E cea mai spectaculoasă plajă sălbatică din România. Seamănă cu Seychelles, dar puțină lume știe de ea. Poți sta aici doar câteva ore și ai nevoie de un permis special

Știrileprotv.ro SUA se implică în accidentul aviatic în care a murit Evgheni Prigojin. Anunțul făcut de Joe Biden

Observatornews.ro Cum acționa recidivistul din București care a agresat sexual trei femei în lift, într-o singură seară. Imagini terifiante surprinse de camere

Orangesport.ro Pus într-o situaţie stânjenitoare de fiul său, Laurenţiu Reghecampf a reacţionat: "Nu pot decât să îmi cer cele mai sincere scuze. Am luat legătura cu el"

Unica.ro Bucătăria influenceriței Ioana Grama s-a viralizat pe internet. 'Nu cred că mai are nimeni din România!' / FOTO