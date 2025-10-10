Fosta iubită a lui Cătălin Botezatu, Nicolle Fota, a făcut declarații surprinzătoare despre relația pe care a avut-o cu celebrul designer, dezvăluind tensiunile și problemele care au marcat ultimele luni ale poveștii lor de dragoste.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 22

La prima vedere, Nicolle și Botezatu păreau cuplul perfect: el, unul dintre cei mai apreciați creatori de modă din România, ea, o tânără frumoasă, elegantă și cu o carieră promițătoare în față. În public, totul părea armonios, însă în spatele aparențelor, lucrurile stăteau diferit.

„Într-adevăr, nu am vrut să dau prea multe detalii, dar îmi doresc să nu mai fiu asociată cu Cătălin Botezatu. Din punctul meu de vedere, nu îmi aduce niciun avantaj, din contră. Am observat zilele acestea ce înseamnă moda. Nu consider că se face cu adevărat modă în România. Nu mă refer la faptul că Cătălin Botezatu nu ar fi un icon. Da, eu nu am vrut niciodată să spun adevărul. Cătălin m-a ținut de câteva luni în umbră, nu știu motivul, nu înțeleg, iar acum am ales să iau propriile decizii pentru că nu mai suport să fiu ținută în casă, între patru pereți, să nu am voie să fac ceea ce îmi doresc să fac”, a declarat Nicolle, potrivit spynews.ro.

Recomandări Legea care pune coaliția pe jar: Parlament cu 300 de aleși. Pe noua formulă, doar o minoritate ar mai intra în forul legislativ

Nicolle Fota susține că designerul Cătălin Botezau îi restricționa joburile

Tânăra susține că presiunile și lipsa de libertate au afectat-o nu doar profesional, ci și personal. Deși nu dorește să poarte pică nimănui, Nicolle afirmă că are dovezi privind modul în care i-au fost blocate proiecte și că își dorește să-și continue cariera fără alte obstacole.

„Mi-a restricționat, într-un fel, joburile și campaniile. Și nu, nu a suplinit financiar el. Da, această situație are legătură cu problemele mele de sănătate din vară. Toate acestea au pornit de la faptul că eram foarte supărată, nimeni nu a știut acest lucru. Nu știu dacă această relație m-a tras în jos… Eu am vrut să îmi mențin colaborările, să îmi mențin relațiile cu designerii, cu toată lumea, dar, din contră, s-au distrus toate”.

Și a continuat: „De fiecare dată când primeam propuneri de colaborări, niciodată nu am primit un feedback ok. Înainte de a ne despărți, cu câteva luni bune, eu nu am mai avut nicio colaborare. Nu știu de ce mă restricționa, chiar nu înțeleg. Nu știu dacă în acest moment Cătălin este supărat pe mine, eu nu țin ură pe nimeni. Eu îmi văd de cariera mea, sper să nu mai întâmpin obstacole. Am aflat din mai multe părți, am și dovadă, că mi-au fost restricționate colaborările. Nu vreau să mai am de-a face cu astfel de obstacole”.

Declarațiile fostei iubite a lui Cătălin Botezatu aruncă o nouă lumină asupra unei relații care, deși părea una ideală, a fost marcată de tensiuni și neînțelegeri profunde. Designerul nu a oferit, până în acest moment, un punct de vedere oficial.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE