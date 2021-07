Într-o postare recentă pe Facebook, Oana Mares susține că Damian Drăghici a invitat-o în emisiunea lui online pe Bianca Drăgușanu doar pentru a se promova și mai mult, pentru a atrage atenția și vizualizări în mediul online.

„Pentru că a ajutat și a dat Dumnezeu la toată lumea podcast…să facă, dar să și asculte, nu mă pot abține să nu remarc un fenomen. «Valorile» care huleau cu patos și spume la gură televiziunile care invită numai curve și neicanimeni, scuturați din țărână, au acum ocazia să aibă propriii invitați, pentru că, așa cum v-am zis, s-a dat câte un podcast pe cap de locuitor, să nu se supere nimenea.

Când să văd și eu, în rol de invitați, valorile alea de nu aveau loc la tv, oamenii ăia deosebiți cărora le dădeau brânci cu bucile, de pe canapea, divele făcute din bucăți, muzicanții școliți și apreciați de lumea întreagă, olimpicii, copiii minune, scriitorii și desenatorii de minuni, hait, sorpresa!

Ăia de se dădeau de-a berbeleaca, cu ochii leșinați de dezamăgire, că televiziunea e de c…t , că promovează numai prostituate și nontalente, invită fix oamenii de care nu aveau loc pe metru pătrat de emisie”, e o mică parte din mesajul transmis de aceasta.

Ulterior, ea a luat-o în vizor și pe Bianca Drăgușanu.

„Ce aflu eu azi, dintr-un podcast, din news feeds, unde invitată este un exemplar de care nu avea nimeni loc? Că banul e valoarea și nu trebuie să frecventezi facultate neapărat, că ea are vreo două trei cunoștințe cu facultăți multe care merg cu metroul, iar asta e bleah…..”, a mai scris ea pe Facebook.

Oana Mareș s-a legat de toate spusele Biancăi Drăgușanu în emisiune.

„Și știi ceva, măi invitato? După amicele tale, cu două-trei facultăți, care merg cu metroul, fericite probabil, pentru că au înțeles ce este important in viață, nu strigă nimeni: «Dă-mi fă, banii inapoi!», «Te rup cu bătaia să moară mama, dacă nu-mi aduci partea», «Fă, ești proastă!».

Femeile alea care merg cu metroul se pot uita în ochii copiilor lor fără să le fie rușine de mizeriile ce au fost nevoite să le facă pentru banii de taxi sau mașină. Femeile alea au ceva ce tu nu vei putea cumpăra cu niciun ban, niciodată: onoare!”, a mai adăugat Oana Mareș.

Bianca Drăgușanu nu a absolvit facultatea

„Am venit în București pentru a-mi urma visul. Nu am terminat facultatea, am făcut doi ani și jumătate la ASE, în Petroșani, după care am abandonat, după care am început alte cursuri la o școală de televiziune.

Și acolo m-am pierdut pe drum. Și mi-am dat seama că adevărata școală care m-a ajutat pe mine să reușesc este școala vieții. Eu am prietene și cunoștințe cu două-trei facultăți și sunt vânzătoare și se plimbă cu metroul”, a spus ea în podcastul lui Damian Drăghici.

„Eu nu am reușit să termin facultatea, dar am tot ce-mi trebuie. Nu pot să spun că am sau n-am regrete că n-am terminat facultatea. Cred că mi-aș fi dorit foarte tare să devin medic dacă aveam capacitatea și resursele financiare la momentul potrivit, cu siguranță terminam Facultatea de Medicină și aș fi fost unul dintre cei mai buni medici esteticieni”, a declarat Bianca pe YouTube.

