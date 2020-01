De Livia Lixandru,

„Nu suntem certaţi”, a spus vedeta în cadrul emisiunii „Răi da’ Buni”, în timp ce își săruta soțul.

Oana Roman a declarat că nu are planuri pentru 2020. „În general nu-mi fac planuri, pentru că întotdeauna se întâmplă altfel decât îmi plănuiesc eu şi în general mai bine. Nu îmi fac planuri pentru 2020, pentru că probabil o să mi se întâmple lucruri pe care nu le plănuiesc, dar care o să fie foarte ok şi atunci las lucrurile să curgă. Dar în televiziune tot m-aş întoarce”, a mărturisit Oana Roman în timpul emisiunii, potrivit Spynews.

La început de an a vorbit despre despărțirea de Marius Elisei

La scurt timp după ce s-a întors de la munte, acolo unde s-a relaxat câteva zile împreună cu soțul și fiica lor, Oana a făcut mărturisiri emoționante despre momentul în care Marius Elisei a pecat de acasă.

„S-au întâmplat multe lucruri și nu suntem mereu caractere compatibile, în sensul că eu sunt mai vulcanică, dar pe el îl afectează. S-a ajuns într-un punct în care efectiv lucrurile nu mai funcționau între noi, nu era ok pentru mine, pentru Izabela.

Am ajuns în punctul în care am realizat că nu e bine să ne împungem și să stăm în tensiune. Am decis să ne separăm. El s-a mutat și nu a fost simplu. Eu am decis să anunț lucrul acesta pentru că se putea să îl vadă cineva că doarme în altă parte. E mai bine să se știe de la mine.

Nu s-a pus problema despre o altă femeie, dar nici despre un alt bărbat. Nu mai funcționau lucrurile, a fost o chestie asumată și discutată. Lumea a început că divorțăm, eu nu m-am gândit neapărat. Între timp au venit sărbătorile și Izabela nu merita să stea cu părinții separați.

El s-a mutat la părinții lui. Am mai avut o discuție în care ne-am dat seama că nu ne e bine împreună, dar nici separat.”, a declarat Oana Roman, într-o emisiune tv, potrivit Spynews.



