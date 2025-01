Olga Barcari a dezvăluit că de-a lungul anilor a trecut prin mai multe experiențe dificile, motiv pentru care este convinsă că va face față oricărei situații.

„Eu cred în mine, pentru că lucrând cu femeile de atâta vreme, știu să las de la mine și să îi dau voie să facă ce vrea, eu am fost tot timpul în serviciul femeilor. Nu m-ar deranja ca prietena mea Karmen, fiind mai mică decât mine cu 10 ani, spună că vrea să facem nu știu cum, okay, facem pentru că nu m-aș simți umilită.

Prietenia noastră o să fie mai strânsă, chiar o să descopăr o soră, pentru că sunt destul de protectivă. (…) Atuurile ei… este foarte plăcută, se face foarte plăcută, știe și limba engleză la perfecție, descurcăreață, la fel și eu, însă eu am trăit din greu, am avut momente în viață în care am rămas pe străzi. Sunt foarte puternică”, adeclarat Olga Barcari, la Xtra Night Show, potrivit Spynews.

Karmen Minune a făcut declarații despre competiția Asia Express! Artista știe că va face față oricărei provocări pe parcursul competiției de la Antena 1.

”Participarea la Asia Express este mai mult decât o competiție, este vorba despre limite, rezistență, echipă. Ne-am dorit să trăim experiența asta extremă, să descoperim locuri noi, dar și să ne provocăm pe noi însele într-un mod cu totul diferit. E o oportunitate unică de a crea amintiri de neuitat și de a învăța lucruri noi”, a spus fiica lui Adi Minune.

