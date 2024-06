Pe 7 iunie 2024, Pepe și Yasmine și-au unit destinele într-o ceremonie de vis organizată în Cernica, locul unde și-au creat multe amintiri frumoase. Evenimentul a fost unul spectaculos, adunând sute de invitați, inclusiv numeroase vedete din showbizul autohton.

Ceremonia și petrecerea de nuntă au reflectat perfect personalitățile celor doi îndrăgostiți, fiind organizate după bunul plac al mirilor. După eveniment, Pepe, în vârstă de 44 de ani, a oferit detalii despre nuntă în cadrul unui interviu televizat.

Artistul a dezvăluit că, deși nunta nu a fost organizată cu dar tradițional, invitații au adus plicuri cu bani pentru miri.

„Pentru mine nu a fost deloc (n.r. – stresat cu nunta). Am fugit de tot ce ne stresa. Știam de la început ce ne-ar fi stresat. Ne-ar fi stresat valsul mirilor să stăm să repetăm. (…) Ne-ar fi stresat tot, dacă ar fi să o luăm așa, dar acum cred că trebuie să mă felicit pe mine că am avut încredere, că am știut ce vreau. (…) Eu am venit cu ideea că am vrut să fie cu bufet și poate vrea cineva să mănânce vită argentiniană, poate vrea să mănânce pizza și mi-a zis cum să mănânce lumea pizza?

Șaorma la 3 dimineața pentru că mulți pleacă de la evenimente și se duc pe la colț și am zis să le avem pe toate. A fost un șaormar, cu tot ce trebuie. Au fost și fructe de mare, dar nu toate odată. Cumva, a fost moment de început. (…) Doar aperitivul a fost adus la masă. Nu a fost cu dar. Am găsit din partea multora plicurile, le mulțumesc mult”, a declarat Pepe, la Xtra Night Show.

Marii absenți de la nunta lui Pepe

Vineri, 7 iunie, Pepe s-a căsătorit religios cu Yasmine Pascu, la doi ani după ce s-au cununat civil. Slujba nu a avut loc în biserică, așa cum fanii lui se așteptau, ci în aer liber, acolo unde s-a ținut și petrecerea unde au participat peste 200 de invitați.

Prezentatorul de la Pro TV, care i-a fost naș artistului la nunta cu Raluca Pastramă, nu a apărut alături de soția Andra, ci de David, băiatul lor. Cântăreața a fost printre marii absenți de la eveniment, ea avea o altă obligație în acea seară. De la nuntă au lipsit și unii dintre colegii cântărețului de la Antena 1. Pepe e prezentator la „Te cunosc de undeva”.

Cu toate acestea, la nuntă, Alina Pușcaș, colega lui de prezentare, nu a apărut. Nici jurații Andreea Bălan, Aurelian Temișan și Ozana Barabancea nu au luat parte vineri, 7 iunie, la nunta lui Pepe cu Yasmine Pascu.

