Zilele trecute, Ramona Olaru a fost fotografiată când a ieșit din restaurantul lui Dani Oțil alături de iubitul ei, iar cei doi se țineau de mână și erau foarte zâmbitori. Spre surprinderea tuturor, la scurt timp după această ieșire, bărbatul a fost văzut în compania Ralucăi Pastramă, fosta soție a lui Pepe.

Mulți au crezut că cele două se întâlnesc cu același bărbat, mai ales că și Raluca este o femeie singură, după ce s-a despărțit de Ibrahim Ibru, cel cu care își refăcuse viața după divorțul de Pepe. Bruneta a negat speculațiile apărute și a specificat că bărbatul respectiv este un bun prieten, dar nu este iubitul ei, ci al asistentei de la „Neatza cu Răzvan și Dani”.

„Mă pup? Mă țin de mână? Suntem prieteni de mult. Ce treabă am eu? El e cu Ramona”, a declarat Raluca Pastramă pentru cancan.ro. De asemenea, asistenta TV susține declarația fostei soții a lui Pepe și mărturisește că iubitul ei a însoțit-o pe aceasta în ziua respectivă pentru a o ajuta cu niște acte.

Iubitul i-a cerut Ramonei Olaru să își dea demisia de la „Neatza cu Răzvan și Dani”

De curând, într-un interviu pentru cancan.ro, Ramona Olaru a făcut o dezvăluire neașteptată. Mai exact, iubitul i-a propus să își dea demisia de la „Neatza cu Răzvan și Dani” și să se mute cu el. „Și la mine se mai aprinde câte un beculeț la red flag și a fost o chestie, la un moment dat, a zis «haide, când îți dai demisia să te muți?». Și am zis «alo, tu ori mă susții să cresc în ceea ce fac, ori mă pui să renunț la munca mea, dup-aia să îmi dai șut când te-oi plictisi?». (…) E bărbat bine el, îi dau șut, își găsește 20 la noi. Bine, nu ca mine, că eu sunt unică”.

De mai mulți ani, Ramona Olaru s-a alăturat echipei de la „Neatza cu Răzvan și Dani” și este foarte fericită cu jobul pe care îl are. Deși nu a luat castingul din prima, asistenta TV nu a renunțat la visul ei. „Dacă derulăm puțin mai mult, am cam făcut ucenicia la Super Bingo Metropolis! În anul 2013 eram la facultate, iar băieții își căutau o nouă vecină și m-am înscris, neașteptând neapărat să fiu sunată! Dar am fost… Nu m-au ales pe mine, însă am făcut impresie bună și am rămas în contactele lor, oarecum! La scurt timp, am fost sunată pentru Super Bingo, abia apoi a venit și partea cu «Prietenii de la 11». Apetitul mi-a fost deschis de către băieți, când i-am văzut prima dată pe post la Național… Mă vedeam mereu pe lângă ei pe platou și încercam să îmi dau seama cum ar trebui să intru în TV…”, a povestit vedeta de la Antena 1 pentru viva.ro.

