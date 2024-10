Răzvan Exarhu, realizatorul showului de radio „Morning Glory” de pe Rock FM, a fost implicat într-un incident controversat vineri, după ce a fost surprins parcând neregulamentar lângă o trecere de pietoni. În timp ce arunca o cutie de carton la gunoi, un cetățean i-a atras atenția asupra parcării necorespunzătoare, ceea ce a stârnit o reacție nervoasă din partea omului de radio.

„Îi mulțumim domnului Exarhu pentru preocuparea sa pentru un viitor mai bun! Data viitoare când dorește să recicleze ceva, poate îi vine ideea să parcheze într-un loc special creat pentru acest lucru. Îi dăm noi 5 lei, merită!”, a scris internautul în descrierea videoclipului cu Răzvan Exarhu.

Omul de radio a fost filmat de un trecător în timp ce parca în apropierea unei parcări, dar într-o zonă interzisă, lângă trecerea de pietoni. Vizibil iritat de faptul că era filmat, realizatorul a reacționat agresiv.

„Internaut: Ați trecut pe trecere.

Răzvan Exarhu: Arunc niște lucruri.

Internaut: Ok, dar e parcare aici sau acolo.

Răzvan Exarhu: Mulțumesc. Am terminat. E ok.

Internaut: Nu e ok.

Răzvan Exarhu: Vrei să îți bag telefonul ăla în ***? Cu ce drept mă filmați?

Internaut: Am dreptul să vă filmez pentru că este domeniul public. Dumneavoastră nu aveți dreptul să veniți cu mașina aici.

Răzvan Exarhu: Bine, mulțumesc mult.”, a fost prima parte a dialogului dintre cei doi, potrivit cancan.ro.

După ce s-a urcat în mașină, Răzvan Exarhu a revenit la locul incidentului, supărat că i-a fost filmat numărul de înmatriculare. La refuzul cetățeanului de a șterge filmarea, realizatorul radio a plecat, dar nu înainte de a coborî geamul mașinii și de a arăta un gest obscen cu mâna.

„Răzvan Exarhu: Prietene, dacă îmi filmezi numărul, ce se întâmplă?

Internaut: Filmez pe spațiul public.

Răzvan Exarhu: Nu, serios, ce se întâmplă? Hai să ștergem, te rog, acea frumoasă înregistrare.

Internaut: În niciun caz, mai ales că sunteți o persoană publică.

Răzvan Exarhu: Ah, mulțumesc mult.”, a fost continuarea dialogului.

Răzvan Exarhu și-a cerut scuze public

Ulterior, Răzvan Exarhu și-a cerut scuze public pe pagina sa de Facebook. El a explicat că a reacționat impulsiv, fiind deranjat că i-a fost filmat numărul de la mașină și că era grăbit să arunce niște cutii.

„Azi am parcat pe trotuar, lângă un tomberon de reciclare. Umblu de două zile cu acele cutii în portbagaj. Tonul cu care am fost abordat și faptul că autorul filmării mi-a filmat numărul de înmatriculare m-a enervat. Mă grăbeam, nu e o scuză, dar ni se poate întâmpla tuturor să greșim pe repede înainte. Și in general mă deranjează să fiu filmat pe stradă, doar pentru că sunt pe stradă, dar asta e. Îmi pare rău că mi-am pierdut cumpătul, am înțeles lecția și vă asigur că nu parchez pe trotuare, că nu e genul meu. Mai îngrijorător mi se pare că judecata trece înaintea faptelor, așa că pot doar să fiu și mai atent de acum înainte. Dar cred că ne putem aborda și fără agresivitate. Posibil să avem reacții mai bune cu toții.

Îmi cer scuze public pentru că am reacționat nervos verbal și promit că voi parca și de acum inainte regulamentar. Ca de obicei”, a scris Răzvan Exarhu pe rețelele de socializare.

