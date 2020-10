Conform tradiției, la DIVA pot fi urmărite peste 8 filme de Crăciun pe zi, inclusiv preferatele fanilor: Crăciun de veteran (A Veteran’s Christmas, 2018), Miracolul lui Maggie (Karen Kingsbury’s Maggie’s Christmas Miracle, 2017), Parteneri de ocazie (Mingle All the Way, 2018), Dragoste la cabana renilor (Romance at Reindeer Lodge, 2017), Crăciun la pensiunea Bramble (A Bramble House Christmas, 2017), Încurcătură de Crăciun (A Twist of Christmas, 2018) și multe altele.

Filme de Crăciun în premieră sunt programate în zilele de marți și duminică de la 16:00, respectiv vineri de la 19:40.

Duminică, 25 octombrie filmul Iubire de Crăciun (A Christmas Love Story, 2019) dechide seria premierelor. Katherine Clark (Kristin Chenoweth) caută inspirație pentru că trebuie să scrie un cântec de succes pentru un spectacol de Crăciun. Din fericire, un băiat cu voce de aur se alătură corului ei și o învață o lecție despre importanța familiei.

Marți, 27 octombrie Un iubit de sărbători (Holiday Date, 2019) este comedia care va alunga cele trei ceasuri rele. Filmul începe când iubitul lui Brooke Miller (Brittany Bristow), Ethan, se desparte de ea chiar înainte de sărbători. Brooke este nevoită să meargă acasă cu Joel Parker (Matt Cohen), un actor, care va pretinde că este iubitul ei pe parcursul vizitei. Ce poate să meargă rău?

Vineri, 30 octombrie, publicul are rezervare de două ore pentru a petrece Crăciunul la Plaza (Christmas at the Plaza, 2019). Filmul o are în rolul principal pe Jessica Cooper (Elizabeth Henstridge), de profesie istoric, care organizează o expoziţie despre istoria Crăciunului la Hotelul Plaza și face echipă cu frumosul decorator Nick Perrelli (Ryan Paevey), pentru a readuce Crăciunul la viață. Oare faimosul hotel din New York va găzdui o nouă poveste de dragoste? Știți ce se spune: “La Plaza nu se întâmplă nimic neimportant!”

Acestea fiind spuse, să înceapă numărătoarea inversă până la Crăciun cu cel mai îndrăgit program de la DIVA!

