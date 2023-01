Roxana Blagu, în vârstă de 36 de ani, este într-o continuă suferință, după ce fiica sa, Oana, refuză să vorbească cu ea. Adolescenta a rămas în grija tatălui, după divorțul părinților. Oana a spus în sala de judecată că își dorește să rămână cu tata, pentru că nu se simte bine cu mama sa și nu este tratată cum trebuie de aceasta.

Timp de 9 ani, Roxana Blagu a încercat să se apropie de fiica ei, însă aceasta o respinge de fiecare dată. Fosta membră a trupei Trident a încercat să o contacteze pe Oana de pe telefoanele tuturor prietenilor ei, însă aceasta i-a blocat și refuză să comunice cu mama ei.

„Nu am mai vorbit cu fata. Nu am nicio relație cu ea, în curând facem mulți ani. Am nouă ani de când nu avem niciun fel de relație. Face 14 ani anul acesta. Este destul de mare. Este greu să vorbesc despre asta cu toate că după atâția ani ar trebui să mă obișnuiesc cu acest lucru. Știu ce face, știu de la școală pentru că țin legătura cu cei de acolo, țin legătura cu oamenii care o văd mai des decât mine.

Am sunat-o pe Oana, am făcut tot ce mi-a stat în putință. Am sunat-o de nenumărate ori, mă blochează de fiecare dată. Mi-am luat și mai multe cartele și când prind un telefon nou, o sun sau îi trimit un mesaj. Toți apropiații mei sunt blocați pentru că le-am folosit telefoanele să îi transmit ei un SMS. Iubirea de mamă, orice s-ar întâmpla, orice ar fi, este acolo. Sper ca într-o zi să simtă această iubire. Nu știu dacă o să vină la mine și o să bată la ușă cândva. Nu mi-am pierdut speranța, dar în același timp sunt conștientă că, în atâția ani de zile, relația noastră s-a distrus”, a declarat Roxana Blagu pentru Click!.

„Am și interacționat cu ea puțin și mi-a spus clar să o las în pace”

Artista povestește că s-a întâlnit întâmplător cu fiica ei, în parc, însă și atunci Oana i-a spus că nu vrea să aibă nicio legătură cu ea.

„Ne-am întâlnit întâmplător în parc (n.r – Roxana și Oana) pentru că frecventăm același parc. Sasha (n.r – fiul Roxanei Blagu) este micuț, așa că mergem în cel mai apropiat parc al nostru, iar de multe ori s-a întâmplat să fie și ea.

Au fost situații în care am privit-o de la distanță și situații în care m-am dus lângă ea și am privit-o minute în șir și am studiat-o din cap până în picioare să văd cum arată pentru că este greu pentru mine. Ea crește și eu nu îi văd pașii ăștia de creștere. Am și interacționat cu ea puțin și mi-a spus clar să o las în pace. Reacția ei nu a fost una bună, oricât am încercat eu să îi transmit și să îi spun că îmi este dor de ea și să îi spun că o iubesc”, a conchis Roxana Blagu.

„Oanei îi e frică de mama ei”

Când s-a stabilit custodia fetiței, Oana spunea în sala de judecată că mama sa nu o îngrijește cum trebuie. „Oana le-a spus că nu vrea să stea cu mama ei, că nu îi dă mâncare bună, că doarme în pat cu mama și cu iubitul ei, Andrei, că nu a mai lăsat-o la grădiniță ca să nu mă mai vadă pe mine. Oanei îi e frică de mama ei”, spunea Marcel Sârbu atunci pentru Spynews.ro.

După despărțirea de tatăl fetiței sale, Roxana Blagu și-a refăcut viața alături de Andrei Badiu și împreună au un băiețel pe nume Sasha.

