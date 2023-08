În urmă cu câțiva ani, Sânziana Buruiană, Cristina Șișcanu și Oana Roman au participat la același reality show de la Antena Stars. Erau filmate zi de zi, alături de copiii lor, iar apoi imaginile apăreau pe post. „Eram împreună la un reality cu mămicile și cu copiii. Cristina Șișcanu și Oana Roman au intrat mai târziu în acest reality.

Ele erau un pic diferite față de noi, am avut așa o surpriză. Aveau anumite standarde. Eu sunt genul de om care mă dau după situație. Și când trebuia să locuim undeva, pentru mine nu conta foarte mult aspectul ăsta și când am văzut că nu mă simțeam în largul meu”, a explicat Sânziana Buruiană despre conflictul cu vedetele.

Sânziana Buruiană: „Eram dezamăgită că nu eram pe aceeași lungime de undă”

Și a continuat, ea a recunoscut că își dorea alte vedete în show alături de ea, nu pe Cristina Șișcanu și nici pe Oana Roman. „Mi-aș fi dorit să am un reality cu prietenele mele din adolescență, cum ar fi fost Andreea Tonciu, Cristina Pană, cu care am fost asistentă la Bahmuțeanca, și cu care ne știm de o viață și știm să glumim, să facem show. Dar așa, fiind caractere diferite, una voia ceva, alta altceva. Nu m-am simțit deloc confortabil. Au fost și niște certuri, dar mai mult eram dezamăgită că nu eram pe aceeași lungime de undă.

Dacă nu ești cu cineva pe aceeași lungime de undă, degeaba te cerți, că nici cearta nu e amuzantă. Mi-ar fi plăcut să fim o gașcă de fete, așa cu copii, exact cum eram noi altădată, dar nu aveam cu cine. Nu am găsit din atâtea mămici una să semene pe sufletul meu”.

Chiar dacă au fost în conflict, cele două au discutat, iar acum sunt în relații bune. „Acum relația noastră e ok. Chiar am vorbit după emisiune, am pus la punct, am lămurit și am înțeles și eu de ce au reacționat așa, am înțeles pe fiecare, însă rămân la părerea mea că e greu să găsești pe cineva în ziua de astăzi să fie pe aceeași lungime de undă.”, a spus Sânziana Buruiană pentru Wowbiz.

Sânziana Buruiană, criticată: „La început puneam la suflet comentariile negative”

În același interviu, Sânziana Buruiană a explicat și aparițiile ei de acum ani buni, când apărea la TV și își făcuse un personaj. După ce a devenit mamă, ea s-a schimbat. „Mă șoca că lumea nu înțelegea că totul este la caterincă. Își dădeau cu părerea că sunt nu știu cum. Ei ceea ce vedeau, credeau.

Oamenii își făcuseră o părere deformată. În timp, mi-am remediat-o. De când le am pe fetițe, numai lucruri bune îmi scriu. La început puneam la suflet comentariile negative, dar după aceea știam cine sunt și ce pot. Eu îmi făcusem un personaj.

Asta a fost la vremea respectivă, asta se și cerea. Fiecare devenea viral prin firea lui. Am preferat, în loc de ceartă, mai bine să fiu drăguță și haioasă.”, a declarat Sânziana Buruiană.

