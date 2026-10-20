Simona Gherghe și soțul ei, Răzvan, și-au luat copiii și au plecat într-o vacanță de vis în Spania, destinația preferată a familiei. Vedeta a postat imagini pe contul de socializare, în care și-a surprins fetița și băiatul în ipostaze rare. Alături, prezentatoarea TV a scris și un mesaj, în care dezvăluie ce a impresionat-o îm Andalucia.

„Nu sunt o mare creatoare de postări, cred că ați remarcat, dar încerc, măcar în vacanță, să las aici gânduri și amintiri. Așadar, vacanță de toamna, octombrie, 2026, Andalucia, Spania

Am văzut puțin din Spania, așa că încercăm, acum, să recuperăm. Și iată că vacanță asta de toamna e un bun prilej. Prima impresie? Calitatea vieții. Oamenii trăiesc tihnit. Sunt cartiere întregi de expați, construite în jurul terenurilor de golf, aproape de mare, cu o climă perfectă, pentru perioada asta a anului. Probabil că vara arde, dar și asta e o chestiune de obișnuită.

Siesta e siesta, ai face bine să nu te prindă foamea aia mare, când restaurantele lor sunt închise. Imaginile de azi sunt surprinse pe parcursul câtorva ore, de la cald, la rece și ploaie și iar cald.î

Mâncare bună, bună, atât de bună că am uitat să fotografiez, dar revin mâine. Copiii sunt fericiți, s-au bălăcit în piscină, mâine vor la plajă. Așa că ne auzim și marți!”, a fost mesajul transmis de Simona Gherghe pe contul de socializare.

Referitor la creșterea celor doi copii, Vlad și Ana, vedeta Antenei 1 declara în vară, că momentele de deconectare din concedii sunt cele mai potrivite pentru a suda relația de familie. Simona Gherghe este conștientă de rapiditatea cu care trece timpul și încearcă să se bucure la maximum de acești ani din copilăria lor.