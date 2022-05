Iubitul Ginei Pistol a filmat o scenă intimă, în pădure, alături de Andrada Popa, în vârstă de 24 de ani. Momentele au fost puțini stânjenitoare pentru cei doi, în special pentru tânăra actriță, care își amintește că prima dublă nu a început prea bine.

Filmările au avut loc în urmă cu aproximativ doi ani, în munți, iar Gina Pistol a fost și ea prezentă. La scena îndrăzneață dintre Smiley și Andrada Popa prezentatoarea de la Antena 1 nu a asistat.

„În afară de faptul că eram legați și eram în pandemie, e o scenă cu mine și Smiley, în care se întâmplă anumite lucruri… pasionale. Trebuie să te uiți, dacă nu te-ai uitat. E o scenă în care, noi, legați acolo, ne-am gândit «hai că ar fi o idee bună să aprindem focul», la figurat, în pădure. Scena dintre mine și Smiley a fost probabil cea mai așteptată de către colegii de platou care au făcut toate glumele posibile și imposibile timp de 3 săptămâni. Secvența a rămas printre ultimele de filmat așa că am avut destul timp să mă stresez. Deși pe TV nu apar decât 10-15 secunde, noi am filmat duble din toate unghiurile.

Îmi aduc aminte că prima dublă a început cu stângul. A trebuit să îl împing pe Smiley pe spate, iar el mi-a pus piedică din greșeală și am căzut unul peste altul și ne-am dat cap în cap. Nu pot să spun că a fost o scenă grea, dar a fost cu siguranță o provocare”, spune Andrada Popa, potrivit Click!.

Tânăra artistă a avut mari emoții înainte de filmarea scenei respective, însă într-un final, după mai multe duble, totul a ieșit cum trebuie.

„Eu, când eram mai mică, am fost, ca orice om, fană Smiley și când am citit scenariul am zis: «Aoleu, nu pot să cred că se întâmplă treaba asta!». Dar a fost o experiență foarte mișto. Eu spun că a ieșit ce trebuie. Vă invit să vedeți filmul în care mai joacă Nicole Cherry, Ștefania și Speak, Skizzo Skillz sau David Ioniță aka Keed, solistul din trupa Șatra B.E.N.Z. și participant la «Chefi la cuțite»”, a spus solista.

De curând, Andrada Popa s-a întors în România și a lansat o nouă piesă. „Momentan m-am întors de la Londra și am lansat videoclipul piesei «If he wanted to he would» în care am un look a la Lady GaGa”, a dezvăluit aceasta.

Despre „Legații”, filmul regizat de Iura Luncașu

„Legații” spune povestea unui grup de colegi care ajunge la munte, în teambuilding, pregătiți pentru un weekend specific corporatiștilor. După o noapte în care petrec, aceștia află la micul dejun, de la Răzvan, CEO-ul companiei, că de data asta urmează să facă ceva aparte. Mai exact, să plece într-o drumeție de 24 de ore pe un traseu de munte, însă nu oricum, ci legați între ei cu o sfoară. Obiectivul este să ducă la capăt acest experiment, fără ca cineva să se dezlege. Unii dintre ei protestează, dar până la urmă își iau minimul necesar, se leagă la o distanță de doi metri între ei și pleacă la drum.

Subiectul filmului a suferit unele modificări de-a lungul procesului creativ, însă toți cei aleși în distribuție, majoritatea nume consacrate ale industriei muzicale din România, au reușit să se ridice la nivelul așteptărilor, a precizat Iura Luncașu.

