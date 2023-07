Smiley și Gina Pistol, sărut pasional la concertul Depeche Mode. Au sărbătorit ziua cântărețului dansând în ploaie

Cei doi îndrăgostiți au început petrecerea de ziua cântărețului chiar de aseară. Mari pasionați de muzică, Smiley și Gina Pistol s-au numărat printre miile de fani de la concertul trupei Depeche Mode. S-au bucurat de muzică live și de la atmosfera de la concert, nici măcar ploaia nu i-a deranjat.

Gina Pistol, urare pentru Smiley de ziua lui

Smiley și Gina Pistol au dansat chiar dacă erau uzi din cap până în picioare, o furtună puternică a avut loc ieri în Capitală. S-au și sărutat pasional, iar imaginea cu ei în această ipostază a ajuns pe Instagram, vedeta a postat-o.

Așa i-a urat „La mulți ani” lui Smiley, care astăzi, 27 iulie, a împlinit 40 de ani. „La mulți ani, Smiley! Restul îți urez când urci în dormitor”, a scris Gina Pistol pe Instagram.

Astăzi, pe Facebook, Smiley a făcut și el câteva declarații de ziua lui de naștere. „M-am trezit azi recunoscător pentru viața mea și pentru tot ce trăiesc și realizez că până acum a fost doar încălzirea pentru ce urmează. Vă mulțumesc pentru că sunteți parte din povestea mea! Bună dimineața! ??”, le-a transmis artistul fanilor lui.

Smiley e ocupat cu filmările pentru „Vocea României”

În curând se va difuza sezonul 11 „Vocea României”, care vine cu schimbări în juriu. În cadrul emisiunii „Vorbește lumea”, de la PRO TV, antrenorii de la „Vocea României” au făcut câteva mărturisiri. Smiley a dezvăluit un detaliu mai puțin știut despre ce s-a întâmplat anul trecut cu el.

„Sezonul trecut… nu ştiu, cred că am fost un pic distras. Sper foarte tare să găsesc vocea care va câştiga «Vocea României»”, a spus Smiley. De altfel, și Irina Rimes a mărturisit că are emoții, având în vedere că este un nou sezon „Vocea României”: „Normal că am emoţii, pentru că voi cunoaşte foarte mulţi oameni noi. Unii dintre ei vor veni în echipa mea. Am emoţii pentru că începe un nou sezon la «Vocea României» şi dacă nu am avea emoţii, ar fi un sezon fără emoţii. Mai sunt şi colegii mei cu care va trebui să mă lupt şi trebuie să-mi pregătesc toate armele”.

„Nu eu găsesc concurenţii, concurenţii mă găsesc pe mine. După ce concurenţii mă găsesc pe mine, eu găsesc resursele intelectuale, personale, profesionale, morale, etice de a-i duce pe cele mai înalte vârfuri ale unei ţări multilateral dezvoltate”, a spus Tudor Chirilă. Theo Rose și Horia Brenciu vor ocupa scaunul dublu al juriului din show-ul de la PRO TV.

„Suntem împreună, facem o echipă şi ne bucurăm să fim într-o atmosferă cu mult public care se uită la noi. Mă bucur foarte mult să fiu, din nou, alături de Tudor Chirilă, de Andrei Tiberiu Maria (Smiley) şi de Irina Rimes”, a spus și Horia Brenciu.

Sezonul 11 „Vocea României” vine cu noi strategii și alianțe. Horia Brenciu și Theo Rose vor fi împreună pe scaunul dublu, dar Denis de la The Motans și-a anunțat retragerea din show-ul de la PRO TV.

