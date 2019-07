Șoferul care a fost prins la volan după ce a consumat cocaină are acum dosar penal și riscă chiar închisoarea.

Bărbatul, care conducea un Porsche Cayenne alb, înmatriculat în București, a fost oprit la un filtru al Poliției Române, instalat chiar în apropiere de punctul de plată de la Fetești.

Alături de el, în mașină, se afla Bianca Drăgușanu, care la vederea jurnaliștilor, dar și a poliției, și-a acoperit capul cu o bluză.

foto: captură România TV

După incident, Bianca Drăgușanu a făcut declarații pentru spynews.ro. Ea a povestit că persoana prinsă sub influența substanțelor interzise este o cunoștință.

„Am venit ieri la mare, în jurul prânzului și am petrecut cu fetele, doar cu fetele. Astăzi, ele au vrut să mai rămână la plajă, dar eu trebuia să plec, pentru că aveam treabă în București. Așa că am întrebat printre cunoștințe cine m-ar putea lua până în București.

Acest băiat, care îmi este doar o cunoștință, s-a oferit să mă ducă el. Am plecat iar la Fetești, la un filtru de Poliție, a fost și el oprit și testat pentru consum de alcool și droguri și depistat pozitiv”, a afirmat Bianca, potrivit sursei citate.

Ea a mai spus că a fost șocată, după ce a aflat de poliție că acesta consumase cocaină.

„Eu am rămas șocată și nu mi-a venit să cred! El a fost luat de Poliție iar eu am chemat o prietenă să mă ducă în București! Atât am de spus despre acest episod și sublinez că eu nu consum alcool, nu am consumat alcool niciodată în viață mea, iar droguri nici atât!”, a declarat Bianca Drăgușanu pentru sursa mai sus-menționată”, a mai spus vedeta TV.

Potrivit unui comunicat al polițiștilor, noaptea trecută, în județul Constanța au fost controlate 319 autovehicule. 319 șoferi au fost testați pentru alcool, iar 33 de persoane au fost testate cu aparatul DrugTest. Polițiștii au dat 20 de sancțiuni în valoare de 29.570 de lei și au reținut 25 de permise de conducere.

