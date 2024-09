Ștefan Stan, câștigătorul Vocea României, și Simona, soția lui, s-au despărțit în secret, în urmă cu un an. Cei doi au fost căsătoriți timp de un an. Zvonurile unui posibil divorț au apărut în urmă cu un an, când Simona și cele două fete s-au mutat în Germania. Atunci, artistul a infirmat totul.