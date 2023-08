Ținuta îndrăzneață i-a împărțit pe admiratori în două tabere: cei care au lăudat-o pentru alegere și îndrăzneală și cei care consideră că ar trebui să fie mai decentă.

„Elena, ești superbă, dar ar trebui să fii mai decentă ! Tu ești un model pentru multe adolescente din ziua de astazi, de aceea, în orice ținută ai fi îmbrăcată, fii mereu elegantă, rafinată și decentă”, i-a transmis una dintre fane.

Rochia neagră cu franjuri a stârnit controverse. ”Nu am cuvinte…penibil”. “Nu a mai avut material pentru rochie”, “Zici că a tras câini de rochie, dacă și asta este rochie, eu sunt maicută!”, au reacționat unii fani.

“Nu înțeleg de ce vă luați rochițe cu cupele mai mici decât sânii! Tu ești superbă, dar uneori exagerezi cu postările sexy, ești totuși căsătorită, ești mămică și ar trebui să fii puțin mai decentă!, “Zici că a tras câini de rochie, dacă și asta este rochie, eu sunt maicută!”, au reacționat unii fani.

Cum se menține Elena Gheorghe în formă

Elena Gheorghe a dezvăluit care este secretul frumuseții sale și cum se menține fără să apeleze la medicul estetician sau să facă alte intervenții estetice. Artista a apelat la același truc precum Thalia.

Elena Gheorghe este printre puținele vedete din România, care nu a cunoscut seringa cu botox pentru riduri și cu atât mai mult bisturiul esteticienilor.

Cântăreața vrea să amâne momentele acestea cât mai mult cu putință, de aceea caută metode naturale și noninvazive. Una dintre metodele la care apelează este o noutate pe piața din România și se numește masaj sculptural, același truc de înfrumusețare la care apelează și Thalia.

„Prima dată am auzit despre masajul sculptural la Thalia. Și chiar îmi doream să întâlnesc și la noi pe cineva care cunoaște tainele acestei terapii, pentru că nu e masajul acela simplu pe care îl știm noi de la cosmetică. E ceva mult mai complex. Datorită surorii mele, Ana, am întâlnit-o pe Simona, un profesionist cum nu cred că mai avem în România. După primele două ore de masaj am fost alt om: pielea era întinsă perfect, pomeți ridicați și fără cearcăne”, a declarat Elena Gheorghe.

