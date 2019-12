De Ana Hațeg,

”Eu sunt actor la bază şi m-am gândit dacă o să joc vreodată rolul unui drogat. Am rugat doi medici în Long Island, lângă New York, şi mi-au injectat heroină. I-am rugat să mă filmeze în timp ce mă manifestam. Am fost civilizat. Am pupat mâna gazdei, Luiza, şi m-am dus la culcare. M-am dezbrăcat şi m-am culcat în cadă. Îngeri de argint zburau în jurul meu, le făceam cu mâna. M-au scos din cadă, m-au îmbrăcat în pijama şi m-au băgat în pat. M-am trezit noaptea cu o sete şi o poftă de dulciuri…”, a mărturisit Tudor Gheorghe într-un interviu citat de Mediafax.

În continuare, artistul spune că ”A doua zi mă durea aerul din jurul capului. „Mi-au spus că trebuie să îmi mai facă o doză mai mică dacă vreau să îmi revin. Am zis că nu. Daţi-mi altă variantă şi mi-au zis să beau din sticla de whiskey cât pot, aşa ca pe bere, ceea ce am făcut. Se făcuse ora 11 dimineaţa şi m-au ajutat din nou să urc scările alea, la ora 11 am adormit şi m-am trezit a doua zi la ora 11. Am dormit neîntors. Am băut numai apă minerală, nu mai simţeam nevoia de dulce, mi-am pipăit capul, era la locul lui, nu mă mai durea”.

Concluzia după acea experiență a fost că ”Mi-e groază şi când mă gândesc. Le-am spus să nu mai conteze pentru mine când e vorba de droguri. Mă uit la cei care consumă azi şi nu îmi dau seama cum se poate”.

