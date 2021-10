Bucureștiul depășește zilnic propriul record nedorit în privința numărului de cazuri de COVID-19, iar România a ajuns în topul țărilor de pe mapamond cu cele mai multe decese din cauza virusului. Într-o toamnă rece și ploioasă, Mihai Morar a făcut un anunț care a încălzit inimile ascultătorilor săi de la Radio Zu și ale urmăritorilor săi de pe Instagram.

Anunțul făcut pe Instagram

Încă de luni noapte, prin intermediul unei postări pe contul său personal de Instagram, ardeleanul, care împlinește joi 40 de ani, a ținut să-și anunțe ascultătorii și prietenii, dar și să ofere o lecție de responsabilitate civică pentru toți românii. „De ce fac radio de acasă? Nu-s sănătos?”, este titlul postării informative a lui Mihai Morar.

Mai exact, vedeta din showbiz a precizat că una dintre fetițele sale a fost infectată cu noul coronavirus, dar el a ales să stea acasă, cu cei dragi, în carantină autoimpusă, deși ar fi putut merge la serviciu sau colinda pe străzi, el primind un rezultat negativ la testul RT-PCR și mai având și doza 3 de vaccin. De azi dimineață a început munca „de la distanță”, alături de coechipierii săi de la Radio Zu. Și-a improvizat la domiciliu un ministudio. Apoi ajută și la educația celor mici, dar se și joacă alături de ei!

„Ne-am îndumnezeit cu toții”

„În weekend, una dintre gemene a ieșit «pozitiv» la testul PCR. Toți ceilalți din casă suntem «negativ». Deocamdată. Important e că simptomele sunt minore și toată lumea mea e bine. Conform legii, o persoană vaccinată cu a doua doză, chiar dacă e contact direct, nu trebuie să stea în carantină, dacă nu prezintă simptome. Mai mult, eu am efectuată și doza 3. Legal, pot circula liber, îmi pot vedea de viață. Moral însă, am ales să stau acasă. Una dintre daunele majore ale pandemiei e că toți ne-am luat drepturi absolute. «Sunt vaccinat, pot face orice vreau!». Sau, dimpotrivă, «e dreptul meu să nu mă vaccinez!». Autoritățile și-au luat dreptul să închidă când, ce, cum și pe cine vor. Am văzut și medici care, în numele Cruciadei, clamau dreptul la dictatură medicală. Ăsta-i baiul. Ne-am «îndumnezeit» cu toții. Fiecare în micul lui dumnezeu cu d mic. «Vaccinul ne va mântui» e o religie. «Vaccinul ne omoară» e religia altora. «Legea suntem noi» e secta unora. Iar Adevărul, vezi bine, nu-i nici la unii, și nicidecum la alții…”, a scris Mihai pe Instagram.

Pilda lui Brătianu oferită lui Iorga

Morar a fost explicit: „Sunt negativ. Și vaccinat. Și e și ziua mea săptămâna asta. Legea mă lasă să ies pe străzi. Dar e moral? Când știu atâția vaccinați care au fost curieri de virus. M-am vaccinat ca să fiu «mai liber» decât «fratele» nevaccinat? Sau m-am vaccinat ca să mă feresc de paturi de fier și măști cu oxigen?”. Omul de radio este revoltat în final: „Adevărul e în «vai, mama noastră» de țară. Cifrele, procentele, A.T.I.-urile spun totul despre noi. Pentru că, oricare «știe el mai bine». Fiecare s-a «îndumnezeit». Când era prim-ministru, Nicolae Iorga îi spune lui Ion I.C. Brătianu de la tribuna Parlamentului: «Ce pot învăța eu de la un inginer?». Iar Brătianu îi răspunde: «Măsura, domnule, măsura!». Măsura. Asta ne lipsește. Ne-am «îndumnezeit» toți, fără măsură. Toți știm, chiar dacă nici nu suntem în măsură să vorbim. În România, chiar și când se iau măsuri, se iau fără măsură. Ne dușmănim, în loc să ne unim, ne măsurăm puterile, în loc să ne adunăm puterile. Am întrecut orice măsură. Ne-am «îndumnezeit» în dumnezei cu d mic, fără smerenie”.

