În urmă cu aproape 10 ani, Adelina Pestrițu devenea celebră, datorită apariției într-o revistă dedicată bărbaților. Imediat după divorț, ea și-a făcut lansarea în showbiz cu ajutorul unui pictorial incendiar, văzut ca o ironie la mariajul pe care tocmai ce îl încheiase. Dan Silviu Boerescu, fost redactor șef al revistei Playboy, ne-a povestit cum a convins-o pe Adelina să-și arate nurii. „Pestrițu era în divorț cu Liviu Vârciu. Se auzise de ea practic că este tipa de care divorțează Vârciu. Asta era. Și ne-a venit o idee. Când m-am dus să vorbesc cu ea am întrebat-o când divorțează, când are ultima înfățișare. Mi-a zis ceva de genul 2 aprilie sau 2 mai, nu mai știu. I-am zis că facem pictorialul „pe 0 lei și te fac vedetă”, cu condiția ca revista să apară în ziua în care are ultima înfățișare la divorț și pe copertă să fie îmbrăcată în mireasă. Topless, dar în mireasă. Pe pictorial a fost mireasă topless și așa am lansat-o, am creat trendul. Asta a fost cu Pestrițu, că altminteri, cine era ea? Era o gacică mișto, dar no name. Ideea nu era să iei una frumoasă care nu spune nimic, ci una care are o poveste și ea avea”, ne-a declarat Dan Silviu Boerescu.

Acum câștigă 10.000 – 15.000 de euro pe lună din promovări

Traseul ei, pornit de la 0 lei, a ajuns în momentul de față la sume de zeci de mii de euro pe lună. Se pare că pronosticul lui Dan Boerescu s-a adeverit, iar revista cu „iepurași” a fost o reală rampă de lansare, însă și Adelina a știut cum să gestioneze situația. În momentul de față, are peste un milion de urmăritori pe Instagram și tot la fel de mulți pe Facebook, ceea ce face ca onorariu ei să nu fie unul tocmai modest, ci să pornească undeva de la 1.300 de euro pentru o postare.

