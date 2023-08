Violeta Bănică a fost invitată în emisiunea „Întâlnire cu Arta”, de la Spectacola și DC News, acolo unde fiica fostei prezentatoare de la „Surprize, surprize” a venit însoțită de designerul Eli Lăslean. Tânăra a povestit că a avut contact cu arta încă de la o vârstă fragedă, tatăl ei fiind artist și actor celebru.

Deși a crescut printre artiști, Violeta Bănică și-a ales o carieră care nu are nicio legătură cu acest domeniu. Recunoaște că muzica și actoria sunt pasiunile sale, însă își dorește să studieze la Facultatea de Drept.

„Mi-a plăcut de mică arta. Mi-a plăcut să desenez, deși desenam oribil, mi-a plăcut să pictez, să dansez, să cânt, să cânt la pian, actoria a început să-mi placă de mică. Toate lucrurile acestea cu care am fost învățată de mică, au devenit pasiunile mele, deși nu aș profesa în acest domeniu, pentru că, într-adevăr, îmi place mai mult partea aceasta de Drept, în care mă îndrept.

Sunt lucruri cu care am fost învățată de când eram mică, pentru că am fost crescută într-o casă și într-un loc creativ, care își permitea să experimentezi tot felul de părți ale muzicii, ale vieții. Și în momentul în care am descoperit ce îmi place și ce nu îmi place, abia apoi am putut să aleg”, a declarat Violeta Bănică în emisiunea „Întâlnire cu Arta”, de la Spectacola și DC News.

„Sunt atât de mândră să fiu fiica lui Ștefan Bănică și a Andreei Marin”

Chiar dacă părinții ei s-au despărțit, Violeta are o legătură foarte puternică cu amândoi. Andreea Marin și Ștefan Bănică jr își susțin fiica necondiționat și o încurajează să facă ceea ce îi place și o face fericită.

„Ambii mei părinți mi-au spus același lucru: «Noi vedem că ești un copil special, te iubim din tot sufletul și te susținem în orice vrei să faci.» Și pentru asta îi iubesc și îi apreciez atât de mult. Am doi părinți brilianți, pur și simplu. Sunt atât de mândră să fiu fiica lui Ștefan Bănică și a Andreei Marin. Sunt doi oameni puternici, sunt doi oameni frumoși și sunt aici lângă mine oricând am nevoie”, a spus tânăra despre părinții ei.

Radu Ștefan, cel mai bun prieten și un exemplu pentru Violeta

Fiica Andreei Marin mărturisește că are o relație foarte bună cu fratele său mai mare, Radu Ștefan. El a ales să se lanseze în muzică și actorie și pare că se descurcă de minune. Violeta susține că fratele ei îi este cel mai bun prieten.

Ștefan Bănică jr mai are un băiețel din căsnicia cu Lavinia Pîrva, însă diferența de vârstă dintre Violeta și Alexandru este foarte mare.

„Ștefănel a ales să meargă pe actorie și pe muzică. Tocmai și-a lansat noul single „Tu”, vă rog să-l ascultați pe YouTube acum! Sunt foarte mândră de el pentru că știu, de atât timp, că a vrut să facă acest lucru, doar că era foarte timid când era mic. A început cu lecții de canto și pur și simplu l-am văzut crescând, evoluând. Și acum, să-l văd pe scenă, să-l văd că scoate piese, îmi unge inima. Sunt atât de mândră de el, este unul din prietenii mei cei mai buni și este o persoană la care mă uit și îmi spun: «Și eu vreau să fiu așa!» Pentru că văd cât de tare a putut să crească, să evolueze, să treacă de anumite limite pe care le avea. N-am ce să-i reproșez, sunt doar plină de iubire”, a mai spus tânăra.

