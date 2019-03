Producători ai industriei muzicale globale și bookeri ai unor festivaluri de succes la nivel european vor veni la MMB pentru a întâlni și asculta 24 de trupe românești și internaționale în cadrul MMB Showcase Festival.

Cea de-a patra ediție a MMB aduce numeroși speakeri români și internaționali, din industria muzicală și din industriile adiacente atât din România, cât și din Marea Britanie, Olanda, Italia, Germania, Belgia, Franța, Ungaria, Cehia sau Statele Unite ale Americii. Aceștia le vor prezenta participanților la conferință idei și tehnologii noi din industrie, dar și povești de succes.

Printre speakerii internaționali care vor fi prezenți în perioada 20 – 22 martie se regăsesc: Jeroen te Rehorst, Head of A&R la Armada Music, casa de discuri a lui Armin van Buuren, Neeta Ragoowansi, avocată în industria de entertainment din SUA de peste 25 de ani, membră printre altele în board-ul SXSW, Women in Music și The Recording Academy (organizatorii Premiilor Grammy), Jake Beaumont-Nesbitt de la The International Music Managers Forum (IMMF), Scott Cohen fondatorul rețelei de distribuție digitală The Orchard, actualul șef de inovație al Warner Music, Kees van Weijen, președintele IMPALA, asociația caselor de discuri independente din Europa, Maja Starcevic, booking manager la EXIT Festival, Max Paproth Senior A&R pentru Europa Centrală la Universal Music și mulți alții.

Citește și

Un şofer este amendat la fiecare minut, din cauza vitezei excesive! Bucureștiul e pe locul întâi în topul amenzilor de circulație, în Covasna sunt cei mai puțini șoferi sancționați

Citește mai multe despre Armin van Buuren și artiști pe Libertatea.