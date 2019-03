„Eu am luat legătura ca să plătesc la zi, să fie la zi cu taxele cimitirului, nu să stea groparul în faţa locului să o aştepte pe doamna Zina acum. Am luat legătura pentru că trebuie plătit înainte, să fie totul plătit acolo. Păi are un loc de veci la Cimitirul Bellu, sigur. Mă rog… este stabilă să zic aşa, este stabilă, dar nu are o stare bună de sănătate, cum a avut-o acum câteva luni de zile. Este slăbită, a slăbit foarte mult în ultima perioadă, nu prea mănâncă, nu prea vrea să mai mănânce . Avea poftă de mâncare şi de viaţă până acum câteva zile. A intrat dânsa într-o perioadă mai sumbră”, a declarat la TV Ioan Cassian, directorul azilului în care trăiește Zina Dumitrescu, potrivit wowbiz.

Cătălin Botezatu a vizitat-o pe Zina Dumitrescu în luna februarie și a mărturisit că l-a marcat situația în care se află aceasta. „E tragic ce i se întâmplă Mamei Zina! Nu știu ce să spun, pentru că, în cazul de față, cunoscând-o atât de bine, cuvintele sunt de prisos…”, a spus el.

