EXCLUSIV/ George Harabagiu, un nou „fake news”: Ambasada Israelului neagă solicitarea sa de azil politic

Așadar, George Harabagiu, fostul strateg pe social media al PSD-ului se află din nou în fața unui „fake news”, după ce a răspândit în mediul online informația conform căreia ar fi contactat Ambasada Statului Israel în vederea obținerii statutului de refugiat politic.

”Am fost crescut într-o familie în care se “ contopeau “ principiile mistice a două religii: cea mozaică cu cea ortodoxă ! Respect atmosfera Paștelui Creștin dar si simbolismul Hannuka. Sunt si voi rămîne un creștin practicant ! Dar DE FRICA STATULUI PARALEL ( si a celor infiltrați de acesta la cel mai înalt nivel al statului roman ) , am solicitat Ambasadei Israelului in Romania , AZIL POLITIC ! Sunt dispus sa RENUNȚ la cetățenia romană , pentru ca in aceasta tara SECURITATEA face legile ! Si spun toate astea, deși nu imi este ( deloc !!! ) ușor sa recunosc : PREFER SA IMI FIE FRICA , DECIT SA IMI FIE RUSINE !”, se arată în mesajul postat de George Harabagiu pe Facebook.