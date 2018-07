10 alimente care accelerează metabolismul și te ajută să slăbești

Grapefruit

Bogat in vitamine si antioxidanti, grapfruitul ajuta la reducerea nivelului de insulina din organism.

Telina

Nu doar ca te ajuta sa slabesti, dar consumul de telina iti poate reduce considerabil colesterolul. In plus, este foarte saraca in calorii, deci o poti consuma constant fara a te mai ingrijora de kilogramele acumulate.

Ceai verde

Avand un efect similar cu al cafelei, ceaiul verde nu doar ca iti da un plus de energie, ci iti si hraneste corpul cu antioxidanti si stimuleaza arderea grasimilor.

