6 alimente care îți omoară inteligența pe care vrei să le eviți

Cand este vorba despre nutritie, merita mentionat ca sunt tot felul de alimente: unele, super-alimente, care sunt cele mai bune in special cand vrei sa pierzi in greutate, in vreme ce altele stimuleaza functiile cognitive si memoria. Pe de alta parte, unele produse sunt cunoscute ca avand efecte devastatoare asupra functionarii creierului si nutritionistii recomanda sa le consumati cu moderatie, pentru a limita efectul negativ. Iata top 6 alimente care iti omora incet, dar sigur inteligenta.

1. Dulciurile

Zaharul si dulciurile nu sunt doar inamicii taliei, ci si ai functionarii creierului. Consumul de zahar pe termen lung poate crea probleme neurologice si, totodata, interfereaza cu memoria. In acelasi timp, zaharul afecteaza abilitatea de invatare si tocmai de aceea este recomandata evitarea semipreparatelor, a zaharului, a siropului din porumb si a produselor bogate in fructoza.

