De ce nu slăbești deși ții regim

Iti numeri caloriile, ai grija ce mananci, faci si exercitii fizice in majoritatea zilelor si totusi, cand te urci pe cantar acul nu se misca nici cu o gradatie catre greutatea dorita? Majoritatea persoanelor care incearca sa slabeasca, dupa ce obtin ceva rezultate incurajatoare ating la un moment dat un platou, o greutate dincolo de care nu reusesc sa mai coboare, oricat de riguros isi urmeaza programul de slabire de pana atunci. Expertii de la Prevention.com ne arata cum sa spargem acel zid de care ne izbim in drumul nostru spre greutatea ideala si care sunt micile erori care ne impiedica sa o atingem.

1. Daca numeri caloriile – stabileste care e numarul perfect de calorii pentru tine

Deja stii ca, pentru a slabi, trebuie sa mananci mai putine calorii decat are nevoie corpul tau ca sa functioneze. Insa se pare ca problema cea mai comuna e ca tindem sa supraestimam numarul de calorii necesare. Daca, de exemplu, crezi ca un aport caloric zilnic de 2000 de calorii te va ajuta sa atingi greutatea ideala si, de fapt, ar trebui sa consumi doar 1800 de calorii pe zi, acele 200 de calorii in plus pe zi sunt de-ajuns ca sa iti mentina corpul cu aproximativ 10 kg mai plinut decat iti doresti.

Ridica stacheta: calculeaza-ti numarul de calorii necesare zilnic pentru a slabi, introducand pe unul din siteurile de specialitate greutatea la care vrei sa ajungi, varsta, inaltimea si gradul tau zilnic de activitate fizica. Gasesti astfel de calculatoare de calorii pe diverse siteuri. Dupa care stabileste limitele pentru mese si gustari. Daca ai voie sa ingerezi doar 1800 de calorii, imparte-le in trei mese de cate 500 de calorii si o gustare de 300 de calorii.

