Ingredientele de evitat din mezeluri: sub ce denumiri se ascund și ce rol au

Sigur stii poezia asta: mezelurile sunt pline de E-uri nocive, deci trebuie evitate. Partial corect, majoritatea mezelurilor fiind pline de aditivi precum guma guar, guma xantan sau caragenan. Dar stii ce sunt toate acestea, care este rolul lor si de ce ar trebui evitate? Raspunsul la toate acestea si, in final, cum sa faci sa cumperi mezeluri mai sanatoase, in randurile de mai jos.

E415 – Guma xantan

Utilizare

Este foarte utilizata in intreaga industrie alimentara, nu doar in mezeluri, ca agent de ingrosare. Mai precis, in cazul sosurilor de salata, guma xantan se foloseste ca stabilizator, pentru a preveni taierea emulsiei (ex. maioneza).

In inghetata acest aditiv da desertului consistenta cremoasa pe care o apreciem cu totii. Efectul asupra sanatatii Citește mai departe pe www.retetepractice.ro