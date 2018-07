(P) Poți să mănânci pâine fără să te îngrași? Da!!! Iată 5 trucuri ca să incluzi cu încredere pâinea în dieta ta

Pâinea este unul dintre cele mai sățioase, dar poate fi și unul dintre cele mai sănătoase alimente, dacă respectați câteva sfaturi simple. Și nu o spunem noi, ci trei dintre cei mai celebri nutriționiști americani. Iată ce spun aceștia:

Respectați regula 10:1 sau 'Puțin și bun'

Este cea mai simplă și mai la îndemână dintre reguli, pe care ar trebui s-o țineți minte de fiecare dată când cumpărați o pâine: „Pentru fiecare 10 grame de carbohidrați, ar trebui să existe 1 gram de fibre”, spune Rebecca Lewis. Din fericire, noile sortimene de pâini proaspăt coapte în supermarketuri vin exact în ajutorul dumneavoastră, ca să cumpărați cantități mici, cu gusturi deosebite și cu toate ingredientele de calitate de care aveți nevoie.

Căutați variantele cu cereale integrale

Două minute ca să citiți ingredientele de pe ambalajul unei pâini vă pot salva de kilogramele în plus, așa că sunt o investiție pentru sănătatea dumneavoastră! „Dacă ingredientele din partea de sus a listei ingredientelor sunt zahăr, sucroză, fructoză, sirop de porumb, făină albă sau de grâu, aceste alimente conțin în mare parte carbohidrați simpli și ar trebui să fie limitate”, spune dr. Lewis. „Ca să vorbim de produse cu cereale integrale, atunci primul ingredient de pe ambalaj trebuie să fie exact cereale integrale sau grâu integral”. Odată ce vă obișnuiți să citiți și să înțelegeți lista ingredientelor din orice aliment pe care-l consumați, vă va fi mult mai ușor să vă orientați la cumpărături, urmând propria dietă sănătoasă.

Alegeți pâinea pre-coaptă congelată

Pâine congelată? Daaaa! „Pâinea ambalată de pe rafturile magazinelor e de cele mai multe ori lipsită de nutrienții necesari consumului, fiind în schimb pompată cu conservanți, sodiu și zahăr pentru a prelungi termenul de valabilitate”, avertizează Lisa Hayim, dietetician și fondatorul centrului WellNecessities. În schimb, vă recomandăm să căutați pâine proaspăt coaptă în supermarketuri, pentru că aceasta a trecut prin proceduri tehnologice moderne, care i-a permis să-și păstreze toți nutrienții prin congelare, beneficiind de coacerea finală exact în timp ce vă faceți cumpărăturile.

Nu vă fie frică de puțină … grăsime

„Asociați pâinea preferată cu grăsimi sănătoase cum ar fi uleiul de măsline, uleiul de cocos și chiar puțin unt”, spune Dr.Taz, autorul celebrelor cărți author What Doctors Eat (Ce mănâncă doctorii) and The 21-Day Belly Fix (Tonifiază-ți abdomenul în 21 de zile). Scufundând puțină pâine în aceste delicii, veți avea mai repede senzația de sațietate, veți mânca mai puțin și vă veți bucura, în plus, de arome delicioase. „Tradiția italiană a pâinii cu ulei de măsline este o opțiune sănătoasă, deoarece combinația previne consumul prea mare de pâine”.

Cu cât mai multe semințe, cu atât mai bine

„Pâinea cu nuci și semințe e tot ce-i mai bun pentru nutriție”, spune Hayim. „În comparație cu pâinea obișnuită, e mai sățioasă, mai gustoasă și are un indice glicemic mai mic, care ajută la scăderea nivelului de zahăr din sânge”. Nu numai că aceste tipuri de pâine vor ajuta la reducerea supraalimentării, dar semințele precum chia, dovleacul și semințele de floarea-soarelui adaugă savoare și un plus estetic chiflei sau baghetei.

Cu siguranță sfaturile nutriționiștilor vă vor ajuta să alegeți mai bine pâinea pe care o consumați și să vă îndreptați cu încredere către rafturile dedicate din supermarketuri. Acum știți ce merită să savurați! Așadar, vă puteți bucura de o siluetă de invidiat vara asta, consumând cu încredere pâine!