Începând de luni, 3 decembrie, site-ul nostru prezintă zilnic părerea specialistului despre fiecare caz în parte, începând de la ultimul până la primul loc.

Locul 6: Caroline Wozniacki (28 de ani, Danemarca, tenis)

Caroline este o prezență delicată, rafinată, îngrijită! Am de făcut câteva remarci, pentru că, dacă nu le fac, mă dezic de profesia pe care o am. De sus în jos, primul aspect pe care îl remarc este înăltimea disproportionată a frunții. În cazurile acestea, varianta de a echilibra zona este un breton frumos croit'! Nasul are o ușoară deviație spre stânga și este prea mic în comparație cu restul fetei. Buza de sus este prea subțire și din punct de vedere estetic este puțin deranjant!

La trup nu am nimic de comentat, cu excepția zonei fesiere, foarte bine reprezentate. La Caroline este totul natural, dezvoltat în ani, prin efort fizic susținut și intens. Eu nu sunt adepta măririlor de fese în general. Nu mi se pare nimic frumos în a avea fese enorme! Și vreau să insist pe acest lucru, dacă natura nu te-a înzestrat' prea mult în această zonă, nu ai pierdut nimic! Nu reprezintă un punct forte în frumusețea feminină!

