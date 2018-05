(P) Anii trec, pielea ramane tanara

Efectele imbatranirii asupra epidermei

Odata cu trecerea timpului, in organism intervin o serie de schimbari, iar primele semne se observa pe piele. Aceasta incepe sa-si piarda stralucirea si sa devina terna, rezervele de apa si acid hialuronic se consuma, fapt ce duce la uscarea sa, iar liniile fine si ridurile, in special cele de expresie, incep sa-si faca aparitia. Cauza este, fara indoiala, incetinirea productiei de colagen si elastina, factori esentiali in mentinerea unui ten neted, ferm si elastic.

Pielea sensibila: amenintari si riscuri

Odata cu imbatranirea, pielea capata si o doza de sensibilitate, iar afectiunile dermatologice isi pot face cu usurinta aparitia, cele mai comune fiind eczemele, rozaceea, cuperoza si dermatita de contact. Persoanele care au inca din adolescenta o piele sensibila sau un ten uscat prezinta un risc mult mai mare de aparitie a ridurilor, in special in zona ochilor, deoarece pliurile pielii se pot transforma usor in adevarate santuri, iar daca nu se intervine din timp, procesul este ireversibil din punct de vedere cosmetic.

Cum prevenim imbatranirea prematura a pielii

Adoptarea unui stil de viata sanatos, bazat pe alimentatie cat mai naturala si sport, este la fel de important ca folosirea produselor de ingrijire adecvate tipului nostru de ten si necesitatilor sale. Ridurile incep sa-si faca vizibila prezenta incepand cu varsta de 30 de ani, sau 25 de ani, in cazul persoanelor care nu-si ingrijesc tenul corespunzator. Astfel, pentru rezultate exceptionale, folosirea cremelor cu efect antiimbatranire trebuie inceputa inca din timp. Gama Slow Age de la Vichy a revolutionat domeniul frumusetii gratie unei asocieri uimitoare intre baicalina si bifidus, doua ingrediente cu puternic efect anti-age si, in plus, contine factor de protectie solara ridicat. Pe de alta parte, se recomanda consumul a minim doi litri de lichide pe zi, evitarea expunerii prelungite la soare si folosirea apei termale, aceasta avand calitati antioxidante remarcabile.

Cum intretinem pielea pentru a ramane tanara

Ritualul corect de ingrijire a pielii trebuie sa cuprinda exfoliere, o data pe saptamana, demachiere si tonifiere, atat dimineata, cat si seara, indiferent daca am aplicat sau machiaj, si hidratare si hranire corespunzatoare. Astfel, ziua se aplica o crema cu factor de protectie, indiferent de sezon, iar seara o crema cu rol regenerator. Se recomanda aplicarea prin masaj usor pana la absorbtia completa, astfel stimuland circulatia sangelui si detensionand musculatura faciala. Pentru zona ochilor se recomanda o crema contur cu efect puternic hidratant. De asemenea, cel putin o data pe saptamana este recomandata aplicarea unei masti din ingrediente naturale (miere, ulei de masline, lapte, argila) care sa hraneasca pielea si sa-i refaca bariera hidrolitica.