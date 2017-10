Limbajul trupului: 3 semnale că nu e interesată de tine

Cei care dau atentie limbajului trupului vor avea intotdeauna un avantaj in fata celor care se concentreaza exclusiv asupra vorbelor. Chiar si cand este vorba despre intalniri amoroase, descifrarea limbajului trupului te ajuta sa stii daca lucrurile vor evolua in directia dorita de tine sau este cazul sa incepi sa cauti in alta parte. Spre exemplu, ai reusit sa obtii intalnire cu fata visurilor tale, despre care credeai ca nu va accepta niciodata o intalnire cu tine. Esti atat de mandru de tine si de faptul ca ai convins-o sa iesiti in oras incat nu observi ca ea pastreaza distanta, ca isi foloseste mana pe post de bariera subtila pentru a te tine departe de ea, limbajul trupului ei trimitandu-ti mesaje total diferite de ceea ce-ti spun cuvintele ei.

Dupa prima intalnire ai fost atat de incantat de posibilitatile nelimitate pana in urma cu doua zile, cand i-ai telefonat asa cum de altfel ai promis si ai auzit, „Stii nu cred ca avem atat de multe lucruri in comun incat sa mai iesim si alta data”. Si acum stai si analizezi si nu poti sa crezi ca in numai doua zile s-a razgandit, doar cand i-ai spus ca o s-o suni ti-a raspuns, „Ok”.

