”300 de rețete delicioase de post”, acum la un preț special

In fiecare an, calendarul ortodox marcheaza zilele in care se posteste. Este un mod de a pregati trupul si sufletul pentru marile sarbatori ce urmeaza.

In aceste perioade, alimentatia se restrange doar la preparate din legume si fructe, iar in zilele de dezlegare se pot consuma si preparate din peste.

Desigur, multora dintre noi asemenea restrictii pot parea greu de respectat, dar sa nu uitam efectele benefice pentru sanatatea corpului si in egala masura si pentru cea spirituala.

In timpul postului, gospodinele se confrunta si cu o problema presanta: oare ce mai putem gati astazi gustos si hranitor? Cele 300 de retete pe care vi le propune aceasta carte va vor scapa cu siguranta de grija. Veti avea astfel posibilitatea sa oferiti celor dragi preparate dintre cele mai delicioase.

