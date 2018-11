Prin Thanksgiving, Ziua Recunostintei la Americani, se intelege automat acea masa din familie pe care domneste curcanul umplut, neaparat insotita de faimoasa placinta americana cu dovleac.

7 retete de Thanksgiving – Ziua Recunostintei la Americani

O celebrare a recunostintei anunta totodata apropierea Craciunului, Thanksgiving se sarbatoreste in fiecare an in luna noiembrie, in cea de-a patra zi de joi din luna.

Cum spuneam, nu exista Thanksgiving, sau Ziua Recunostintei, fara un curcan generos pe masa, gatit la cuptor timp de ore intregi, pentru a te asigura ca e bine patruns.

Iata cum pregatesti dupa o reteta simpla un curcan de Thanksgiving din doar cateva ingrediente, pe care sa il savurezi cu intreaga familie.

La fel ca si curcanul, fasolea verde e nelipsita de pe masa americanilor de Thanksgiving. Iata o idee simpla si aromata de reteta de fasole verde, traditional servita de Ziua Recunostintei.

