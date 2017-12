Top 10 minciuni pe care femeile le spun bărbaților

Din cand in cand, femeile mai apeleaza la cate o minciuna pentru a scapa “basma curata” in fata sotilor lor. Iata cele mai des intalnite 10 minciuni pe care femeile le spun barbatilor, reiesite in urma unui sondaj realizat pe site-ul Goodtoknow.com.

Era la reduceri

Minciuni similare: Nu e asa de scump!, N-am cheltuit decat…!, Nu e noua, o am de secole!

Adevarul: A costat mai mult decat imi puteam permite, dar incec sa uit.

De ce? Femeile apeleaza la aceasta minciuna pentru ca, in realitate, se simt vinovate ca au dat o avere pe ceva si, mai mult decat atat, urasc sa recunoasca asta, mai ales in fata partenerului, de frica sa nu fie criticate. Asa ca este mult mai simplu sa se laude ca a fost un chilipir.

Este fix ce imi doream!

Minciuni similare: Gestul conteaza!, Nu trebuia!

Adevarul: Nu-mi place deloc ce mi-ai luat, dar nu vreau sa-ti ranesc sentimentele!

De ce? O minciuna cu scopuri nobile. Doar n-o sa strici dispozitia partenerului pentru ca nu a cumparat ceva potrivit.

