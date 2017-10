Ruby vrea să renunțe la chirie și să se mute în casă nouă, dar nu știe ce să aleagă. Cântăreața caută o locuință în Cernica și are cerințe clare.

Ea vrea o casă cu o curte spațioasă, unde animalele sale de companie să se poată plimba și juca în voie. Nu vrea o locuință prea mare, pentru că astfel ar avea prea mult de muncă atunci când ar face curățenie, dar trebuie ca aceasta să aibă totuși etaj.

„Casa să fie decentă, dar să aibă curte mai măricică pentru animale. Să aibă așa un etaj. Să fie micuță să nu stau prea mult să fac curățenie. Îmi trebuie și piscină, dar dacă nu are pot să-mi fac. Și să fie la Cernica”, a explicat cântăreața care a făcut recent un apel către poți proprietarii de case în zonă interesați să le vândă.

Pentru a-i ușura căutarea, Imobiliare.ro îi oferă mai multe sugestii.

Vilă și curte la doi pași de Lacul Lebăda – 285.000 de euro

Această proprietate, care bifează aproape toate cerințele cântăreței, are 5 camere și este amplasată pe un teren destul de mare, de aproape 900 de mp, curtea fiind astfel ideală pentru câinii și pisicile vedetei.

În plus, vila este complet mobilată. Deși nu are piscină momentan, vânzătorii sunt dispuși să adauge una pentru noul proprietar.

Vilă cu ponton și grădină imensă – 399.000 de euro

Și aceasta ar putea fi o alegere bună pentru Ruby. Casa are un etaj, așa cum își dorește cântăreața, și se află la 1 kilometru de București. Este mobilată și utiată și, în plus, are pivniță și dressing.

Printre cele mai atractive elemente ale acestei proprietăți se numără pontonul și terenul pe care se află casa, cu o suprafață de 5.000 de mp, care oferă tot spațiul de care are nevoie Ruby pentru a-și construi o piscină.

Vilă orientată către Lacul Cernica – 240.000 de euro

Casa cu 5 camere este amplasată pe una dintre străzile care duc spre Lacul Cerica și oferă proprietarilor priveliști încântătoare.

Pe lângă etaj, vila are și o mansardă de tip open space. Casa se vinde parțial mobilată, cu bucătăria utilată.

Curtea este și ea destul de spațioasă pentru ca pe viitor Ruby să aibă și piscină.

Vilă cu pivniță și grădină – 215.000 de euro

O variantă mai ieftină este reprezentată de această casă amplasată între pădure și lac.

Dacă Ruby se orientează spre această locuință va fi nevoită să renunțe însă la visul de a avea piscina proprie în curte având în vedere că suprafață terenului este de doar 380 de mp.